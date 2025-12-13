تقرير الطب الشرعي لعروس المنوفية يكشف تفاصيل مفزعة والمتهم يواجه عقوبة الإعدام

قال أحمد طلبة، محامي عروس المنوفية كريمة صقر والتي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، ان تقرير الطب الشرعي اكد الضرب العمد للمجني عليها.

وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد، أن نص التقرير الصفة التشريحية اكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجك تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر.

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما ادي الي توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما ادي الي اجهاض المجني عليها.

وأوضح، محامي عروس المنوفية، أن القيد والوصف جناية قتل عمد مقترنه بجناية الإجهاض وطبقا للقانون فان عقوبة المتهم هي الاعدام شنقا.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.