بسبب تسريب المياه.. قرارات إزالة لـ 6 منازل في المنوفية

شهدت قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية، انهيار جزئي لـ 8 منازل بالقرية.

جاء ذلك بسبب تسريب مياه بسبب انكسار ماسورة مياه اسفل المنازل مما أدي الي انهيار جزئي للمنازل.

وقال مصدر بمحافظة المنوفية، ان تسريب مياه تسبب في انهيار جزئي للمنازل بالقرية.

وتابع، المصدر لـ صدى البلد، انه صدر قرار إزالة من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون لـ 6 منازل بالقرية وترميم اثنين من. المنازل وذلك خوفا على الأهالي من الحاق اضرار بهم.

وأوضح المصدر، ان الأهالي بدأت في إزالة المنازل بالفعل وتدخل البعض لمساعدتهم حيث سيتم اعادة بناء المنازل مرة اخري بعد رفع قضية علي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتعويض الاهالي عن الأضرار التي لحقت بهم.

كما تدخل عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية بمركز اشمون لدعم الاهالي ماديا وتعويضهم بأموال عن منازلهم المنهارة.