مياه المنوفية تؤجل غسيل الشبكات أثناء جولة الإعادة بالانتخابات

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أنه نظرًا لأعمال جولة الإعادة بإنتخابات مجلس النواب 2025 سيتم تأجيل اعمال الغسيل المحددة بجدول الغسيل الدوري بكافة مناطق المحافظة الأسبوع الحالي .

واكدت الشركة، انه سيتم استئناف الأعمال تباعا وفقًا للمواعيد المحددة بجدول الغسيل الدوري للشبكات.

وتجري انتخابات جولة الاعادة محافظة المنوفية، بالخارج يومى 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر.

واعلنت محافظة المنوفية حالة الطوارئ في جميع مراكز المحافظة استعدادا للمرحلة الثانية من جولة الإعادة.