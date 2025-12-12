76 عملية في يوم .. إنجاز طبي جديد بمستشفى أشمون العام للقضاء على قوائم الانتظار

شهد مستشفى أشمون العام في محافظة المنوفية اليوم الجمعة تنفيذ يوم طبي مكثف “في حب مصر”، تم خلاله إجراء 76 عملية جراحية في مختلف التخصصات، بهدف القضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين.

أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المديرية تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة المستشفيات وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن القضاء على قوائم الانتظار يأتي على رأس أولويات قطاع الصحة بالمحافظة.

وأضاف أن تنفيذ هذا العدد الكبير من العمليات في يوم واحد يعكس قدرة مستشفى أشمون العام وكوادرها على تحقيق إنجازات حقيقية عندما تتوفر الإرادة والتنظيم والدعم اللازم. وتوزعت العمليات التي تم إجراؤها داخل المستشفى كالتالي: 27 عملية قسطرة قلبية 22 عملية جراحية: 15 عملية كبرى ومتوسطة، و7 عمليات صغرى 4 عمليات في النساء والتوليد 12 عملية في الأنف والأذن والحنجرة 7 عمليات في الوجه والفكين عمليتان في الأسنان عمليتان في العظام وقد تمت جميع العمليات تحت إشراف الدكتور إبراهيم ناصر مدير المستشفى، وبمشاركة فريق طبي وتمريضي وإداري متميز قدم نموذجًا للعمل الجماعي الاحترافي لخدمة المرضى.

ويأتي هذا الجهد ضمن خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية وإدارة الطب العلاجي للإرتقاء بالخدمات الطبية وتوفير رعاية سريعة وآمنة لكل المرضى، بما يضمن حصولهم على العلاج دون انتظار أو تأخير.