تحذيرات من الإفراط في تناول شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر خفية

بدأ مشروب شاي الفقاعات (Bubble Tea) أو ما يُعرف بـ“البوبا” ينتشر بسرعة بين الشباب حول العالم، بنكهاته المتنوعة وشكله الجذاب.

مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا شاي الفقاعات

ولكن خبراء تغذية عالميين حذروا مؤخرًا من أن الإفراط في تناوله قد يكون له تأثيرات خطيرة على الصحة، تمتد من السمنة إلى اضطرابات الكلى والهضم.

فيما يلي أبرز مخاطر الإفراط في استهلاك حبوب البوبا وشاي الفقاعات، وفقا لما نشر في موقع WebMD، وPubMed، وتشمل ما يلي:

ـ زيادة الوزن ومخاطر السكري:

وفقًا لدراسة ، فإن كوبًا واحدًا من شاي الفقاعات يحتوي على نسبة سكر وسعرات حرارية تتجاوز الحد الموصى به يوميًا.

المشروب غني بـ السعرات الفارغة الناتجة عن حبوب التابيوكا التي تُصنع أساسًا من النشا، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ومخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ـ مشاكل الجهاز الهضمي:

أشار تقرير على Thailand Medical News إلى أن حبوب التابيوكا صعبة الهضم وقد تتسبب في انتفاخ المعدة والغازات، وفي حالات نادرة جدًا قد تؤدي إلى انسداد في الأمعاء.

كما أن بعض الإضافات مثل مادة Guar Gum قد تسبب الإمساك أو اضطرابات الأمعاء إذا تم استهلاكها بكثرة.

ـ تأثيرات على الحالة النفسية والجسم:

وربطت دراسة صينية حديثة بين الإفراط في تناول الـBubble Tea وزيادة معدلات القلق والاكتئاب بين الشباب.

بينما حذّرت تقارير من Medical Xpress من أن بعض أنواع الشاي الملوثة قد تسبب تلفًا في الكلى أو تكون حصوات نتيجة المكونات غير النقية.

ـ نقص القيمة الغذائية:

إن حبوب البوبا عبارة عن نشا خالص تقريبًا خالٍ من البروتين أو الألياف أو الفيتامينات، ما يجعلها مصدرًا للسعرات فقط دون أي قيمة غذائية تُذكر.

توصيات الخبراء

ينصح الأطباء بتناول مشروب شاي الفقاعات باعتدال، لا أكثر من مرة أسبوعيًا.

ويُفضل اختيار الأنواع قليلة السكر، أو بدون الحليب الصناعي، والابتعاد عن الإضافات التي تحتوي على ملوّنات أو منكّهات صناعية.

كما يُوصى بعدم استبدال الماء أو العصائر الطبيعية بـ"البوبا" بشكل يومي.