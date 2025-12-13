ماذا يحدث عند شرب ماء بذور الشيا

تعد بذور الشيا من اكثر الاشياء التي يتم إضافتها للمشروبات وبعض الحلوى للحصول على فوائد صحية وتجميلية.

ووفقا لما ذكره موقع فري ويل هيلث نعرض لكم فوائد تناول ماء بذور الشيا.



تتحسن عملية الهضم



بذور الشيا غنية بالألياف، مما يدعم عملية الهضم بعدة طرق فعند نقعها، تُكوّن البذور قوامًا هلاميًا يُساعد على تسهيل حركة الطعام في الأمعاء.

لهذا السبب، يُعزز تناول بذور الشيا بانتظام انتظام حركة الأمعاء كما أن الألياف، مع شرب كمية كافية من الماء، تُساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك و إضافةً إلى ذلك، تعمل الألياف كمُعزز حيوي، أي أنها تُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تحسين صحة قلب



بذور الشيا غنية بحمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية النباتية المرتبطة بالعديد من مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية.

قد يُساهم تناول بذور الشيا بانتظام في تحسين مستويات الدهون في الدم وهذا يعني أنها قد تُخفض مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول "الضار" (LDL) في الجسم، بينما ترفع مستويات الكوليسترول "الجيد" (HDL).

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لأحماض ميجا 3 ومضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا والليمون تأثيرات مضادة للالتهابات وهذا قد يساعد في تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في أمراض القلب.

المزيد من مضادات الأكسدة



توفر كل من بذور الشيا والليمون فوائد مضادة للأكسدة قد تساعد في حماية خلاياك من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة

والفلافونويدات النباتية ، التي تُساعد على تحييد الجذور الحرة في الجسم وقد يُساهم ذلك في نهاية المطاف في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة التي قد تحدث نتيجةً لارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي.

التحكم في مستوى السكر في الدم



قد تلعب بذور الشيا دورًا مفيدًا في تنظيم مستوى السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف وقدرتها الفريدة على امتصاص الماء.

عندما تُشكّل بذور الشيا مادة هلامية، فإنها تُساعد على إبطاء هضم الكربوهيدرات وإطلاق السكر في مجرى الدم وهذا يعني أن امتصاص الجلوكوز يكون أبطأ، مما يُسهّل التحكم في مستويات السكر في الدم.

تشير بعض الأبحاث إلى أن بذور الشيا قد تُحسّن وظيفة الأنسولين، مما يجعلها عادة رائعة للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني .

ستشعر بالشبع لفترة أطول



إذا كنت تحاول التحكم في وزنك أو إنقاصه، فقد توفر الألياف والترطيب الموجودان في ماء الليمون مع بذور الشيا بعض المساعدة.

بما أن بذور الشيا غنية بالألياف، فإنها تُشعرك بالشبع لفترة أطول ورغم أن هذا المشروب لا يُغني عن وجبة فطور متوازنة، إلا أن بدء يومك بتناول الألياف والترطيب قد يُساعدك على كبح الشهية والشعور بالشبع طوال الصباح.

الشعور بالشبع لفترة أطول قد يعني أيضًا أنك أقل عرضة لتناول الوجبات الخفيفة بين وجباتك، مما قد يدعم فقدان الوزن .