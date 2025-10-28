ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر

لم تعد القهوة مجرد مشروب صباحي، بل أصبحت محورًا للعديد من الدراسات العلمية التي تبحث تأثيرها على كبار السن.

الفوائد الصحية لشرب القهوة عند كبار السن

وبينما يرى البعض أنها قد ترفع الضغط أو تسبب الأرق، فإن أبحاثًا أجنبية حديثة أثبتت أن تناول القهوة باعتدال يمكن أن يحمل فوائد صحية مهمة لكبار السن، سواء للحركة أو العمر أو حتى الحالة النفسية.

وكشف موقع PubMed لأحدث ما توصلت إليه الأبحاث الأجنبية حول تأثير القهوة على كبار السن، وفيما يلي الفوائد الصحية لشرب القهوة عند كبار السن، وتشمل :

ـ تحسين القدرة الحركية وتقليل الإعاقة:

أظهرت دراسة، أن تناول أكثر من كوبين من القهوة يوميًا لدى من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ارتبط بانخفاض خطر ضعف الحركة، خاصة لدى النساء والمصابين بالسمنة أو ارتفاع الضغط.

شرب القهوة عند كبار السن

ـ تحسين الأداء البدني:

دراسة فنلندية على رجال متوسط أعمارهم 87 عامًا أوضحت أن القهوة تساعد على تحسين سرعة المشي والأداء الحركي العام.

ـ إطالة العمر الصحي:

بحث أمريكي من جامعة هارفارد، وأكد أن الأشخاص الذين يشربون من كوب إلى كوبين من القهوة يوميًا في منتصف العمر يتمتعون بعامين إضافيين من الحياة الصحية النشطة مقارنة بغير الشاربين.

ـ الوقاية من “الهشاشة” أو الضعف العام:

دراسة شملت أكثر من 8000 شخص فوق 60 عامًا، ووجدت أن استهلاك القهوة التي تحتوي على الكافيين يقلل من احتمالية الإصابة بـ“Frailty” أو الهشاشة البدنية.

شرب القهوة عند كبار السن

التحذيرات والملاحظات الطبية

ـ التوقف المفاجئ عن القهوة قد يرتبط بتراجع الصحة:

دراسة إسبانية أوضحت أن كبار السن الذين توقفوا عن شرب القهوة بانتظام كانوا أكثر عرضة لتدهور الحالة الصحية على المدى الطويل.

ـ القهوة ليست مناسبة للجميع:

الخبراء يؤكدون أن القهوة لا تُعتبر علاجًا لأي مرض، ويُنصح بالحذر عند تناولها لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات النوم، أو أمراض القلب.

ـ طريقة التحضير تؤثر:

القهوة المضاف إليها سكّر، كريمة دسمة، أو منكهات صناعية تفقد قيمتها الصحية وتتحول إلى مشروب عالي السعرات.

شرب القهوة عند كبار السن



نصائح الأطباء لكبار السن

ـ الاعتدال هو الأساس: كوب أو كوبان يوميًا كحد أقصى.

ـ تجنّب شرب القهوة مساءً لتفادي الأرق.

ـ استشارة الطبيب ضرورية إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة.

ـ التركيز على القهوة السادة أو قليلة السكّر للحصول على الفائدة الكاملة.