ثورة خضراء في عالم البناء.. تحويل نفايات القهوة إلى خرسانة أقوى بـ30%

في إنجاز بيئي مذهل، أعلن علماء من جامعة RMIT الأسترالية عن اكتشاف طريقة جديدة لاستخدام نفايات القهوة في صناعة الخرسانة، مما يجعلها أقوى بنسبة 30% من الخرسانة التقليدية.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

وهذه التقنية المبتكرة لا تمثل فقط نقلة في عالم البناء، بل تقدّم حلاً مستدامًا لمشكلتين بيئيتين عالميتين هما تراكم النفايات العضوية ونقص الرمال الطبيعية المستخدمة في صناعة الخرسانة.

خلفية بيئية مقلقة

ويستهلك سكان العالم مليارات الأكواب من القهوة يوميًا، وينتج عن ذلك نحو 10 ملايين طن من بقايا القهوة سنويًا.

وغالبية هذه النفايات تُلقى في المكبات، فتتحلل مطلقة غازات دفيئة مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، التي تُسرّع تغير المناخ.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

وبالتزامن، يتزايد الطلب على الخرسانة عالميًا، ما يستنزف موارد الرمال الطبيعية ويؤدي إلى تآكل ضفاف الأنهار وتدمير البيئات المائية.

وقال المهندس راجيف رويشاند من جامعة RMIT:“التخلص من النفايات العضوية أصبح تحديًا بيئيًا حادًا، ونحن بحاجة إلى حلول مبتكرة تجمع بين الاستدامة والكفاءة”.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

الاقتصاد الدائري في خدمة البيئة

واعتمد فريق البحث مبدأ الاقتصاد الدائري الذي يقوم على إعادة تدوير النفايات لاستخدامها في إنتاج مواد جديدة.

ولكن استخدام القهوة الخام مباشرة لم يكن ممكنًا بسبب المركبات العضوية التي تُضعف تماسك الإسمنت، لذلك لجأ العلماء إلى تقنية التحلل الحراري (Pyrolysis)، حيث تُسخن بقايا القهوة عند أكثر من 350 درجة مئوية في بيئة خالية من الأوكسجين.

والنتيجة كانت إنتاج مادة تُسمى البيوتشار (Biochar) وهي مادة كربونية خفيفة ومسامية يمكن دمجها بسهولة في خليط الأسمنت، مما يحول القهوة المستهلكة إلى عنصر بناء قوي وصديق للبيئة.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

نتائج مبهرة في القوة والمتانة

والخرسانة التي أُضيف إليها بيوتشار القهوة المحترقة عند 350 درجة كانت أقوى بنسبة 30% من الخرسانة العادية.

والعينات التي سُخّنت إلى 500 درجة مئوية أظهرت متانة أقل، ما يثبت أن درجة الحرارة المثالية ضرورية لتحقيق أفضل النتائج.

ويعمل الفريق حالياً على اختبارات إضافية لقياس مقاومة الخرسانة للعوامل البيئية مثل التجميد، الذوبان، امتصاص الماء والتآكل قبل اعتمادها في المشاريع الكبرى.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

نحو مدن أكثر استدامة

وقال الباحث المشارك جي لي:“استخدام القهوة ليس سوى البداية. نهدف إلى تحويل نفايات أخرى مثل الأخشاب ومخلفات الطعام إلى مواد بناء مستقبلية.”

كما أضافت الباحثة شانون كيلمارتن-لينش أن الهدف هو خلق دورة حياة مستدامة للمواد، مستوحاة من مفهوم "العناية بالأرض" في الثقافة الأصلية الأسترالية، لضمان تقليل النفايات وحماية الموارد الطبيعية.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

من فنجان القهوة إلى بناء المستقبل

ويُظهر هذا المشروع كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى حل بيئي ثوري، يحوّل بقايا القهوة اليومية إلى خرسانة صديقة للبيئة تسهم في بناء مدن أكثر خضرة واستدامة.

وفي عالم يستهلك القهوة والخرسانة بكميات ضخمة، قد يكون الدمج بينهما هو المفتاح لمستقبل أكثر نظافة وتوازناً بيئياً.