قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ثورة خضراء في عالم البناء.. تحويل نفايات القهوة إلى خرسانة أقوى بـ30%

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟
كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟
آية التيجي

في إنجاز بيئي مذهل، أعلن علماء من جامعة RMIT الأسترالية عن اكتشاف طريقة جديدة لاستخدام نفايات القهوة في صناعة الخرسانة، مما يجعلها أقوى بنسبة 30% من الخرسانة التقليدية.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

وهذه التقنية المبتكرة لا تمثل فقط نقلة في عالم البناء، بل تقدّم حلاً مستدامًا لمشكلتين بيئيتين عالميتين هما تراكم النفايات العضوية ونقص الرمال الطبيعية المستخدمة في صناعة الخرسانة.

خلفية بيئية مقلقة

ويستهلك سكان العالم مليارات الأكواب من القهوة يوميًا، وينتج عن ذلك نحو 10 ملايين طن من بقايا القهوة سنويًا.

وغالبية هذه النفايات تُلقى في المكبات، فتتحلل مطلقة غازات دفيئة مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، التي تُسرّع تغير المناخ.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

وبالتزامن، يتزايد الطلب على الخرسانة عالميًا، ما يستنزف موارد الرمال الطبيعية ويؤدي إلى تآكل ضفاف الأنهار وتدمير البيئات المائية.

وقال المهندس راجيف رويشاند من جامعة RMIT:“التخلص من النفايات العضوية أصبح تحديًا بيئيًا حادًا، ونحن بحاجة إلى حلول مبتكرة تجمع بين الاستدامة والكفاءة”.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

الاقتصاد الدائري في خدمة البيئة

واعتمد فريق البحث مبدأ الاقتصاد الدائري الذي يقوم على إعادة تدوير النفايات لاستخدامها في إنتاج مواد جديدة.
ولكن استخدام القهوة الخام مباشرة لم يكن ممكنًا بسبب المركبات العضوية التي تُضعف تماسك الإسمنت، لذلك لجأ العلماء إلى تقنية التحلل الحراري (Pyrolysis)، حيث تُسخن بقايا القهوة عند أكثر من 350 درجة مئوية في بيئة خالية من الأوكسجين.

والنتيجة كانت إنتاج مادة تُسمى البيوتشار (Biochar) وهي مادة كربونية خفيفة ومسامية يمكن دمجها بسهولة في خليط الأسمنت، مما يحول القهوة المستهلكة إلى عنصر بناء قوي وصديق للبيئة.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

نتائج مبهرة في القوة والمتانة

والخرسانة التي أُضيف إليها بيوتشار القهوة المحترقة عند 350 درجة كانت أقوى بنسبة 30% من الخرسانة العادية.

والعينات التي سُخّنت إلى 500 درجة مئوية أظهرت متانة أقل، ما يثبت أن درجة الحرارة المثالية ضرورية لتحقيق أفضل النتائج.

ويعمل الفريق حالياً على اختبارات إضافية لقياس مقاومة الخرسانة للعوامل البيئية مثل التجميد، الذوبان، امتصاص الماء والتآكل قبل اعتمادها في المشاريع الكبرى.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

نحو مدن أكثر استدامة

وقال الباحث المشارك جي لي:“استخدام القهوة ليس سوى البداية. نهدف إلى تحويل نفايات أخرى مثل الأخشاب ومخلفات الطعام إلى مواد بناء مستقبلية.”

كما أضافت الباحثة شانون كيلمارتن-لينش أن الهدف هو خلق دورة حياة مستدامة للمواد، مستوحاة من مفهوم "العناية بالأرض" في الثقافة الأصلية الأسترالية، لضمان تقليل النفايات وحماية الموارد الطبيعية.

كيف تستخدم نفايات القهوة في صناعة الخرسانة؟

من فنجان القهوة إلى بناء المستقبل

ويُظهر هذا المشروع كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول إلى حل بيئي ثوري، يحوّل بقايا القهوة اليومية إلى خرسانة صديقة للبيئة تسهم في بناء مدن أكثر خضرة واستدامة.

وفي عالم يستهلك القهوة والخرسانة بكميات ضخمة، قد يكون الدمج بينهما هو المفتاح لمستقبل أكثر نظافة وتوازناً بيئياً.

نفايات القهوة جامعة RMIT الخرسانة المستدامة بيوتشار القهوة التحلل الحراري إعادة التدوير الاقتصاد الدائري البناء الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

ترشيحاتنا

المسنين

بعد واقعة السويس .. 6 حقوق كفلها القانون لحماية المسنين

غرامة مالية

لملاك العقارات .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه حال عدم القيام بهذا الإجراء

جانب من الافتتاح

بالصور..المصريين الأحرار يشارك احتفالات السويس بنصر أكتوبر وافتتاح منشآت رياضية

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد