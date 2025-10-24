قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.. روحانيات تسكن شوارع دسوق ومليوني زائر على الأبواب
1780 جنيهًا زيادة | ارتفاع جنوني في أسعار الذهب .. والشعبة تكشف مفاجأة
الحسابات الفلكية حسمت الأمر .. ما موعد أول أيام شهر رمضان 2026؟
وزير الخارجية الألماني يلغي زيارته إلى الصين
إيقاف مروان عطية وكوكا الأبرز .. عقوبات الجولة الحادية عشرة من الدوري
الممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
5 نقاط جوهرية.. بيان عاجل من الفصائل الفلسطينية حول اجتماعات القاهرة| تفاصيل
المتحف المصري الكبير.. أيقونة حضارية تحصد الجوائز العالمية وتستعد لافتتاح عالمي
تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
تقارير إعلامية: الفصائل الفلسطينية ترفض الضم والتهجير وتطرح خطة لإدارة وإعمار غزة
بالصور

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
آية التيجي

طمأن النجم تامر حسني جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ذراعه، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن حالته الآن مستقرة ويتماثل للشفاء.

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

وبدأ الفنان تامر حسني منشوره بتحية دافئة لجمهوره، معربًا عن شكره لكل من اهتم وسأل عن صحته، قائلاً: "يا صباح الهنا، لكل من كان يسأل ويهتم، ألف شكر لكم."

وأوضح أن العملية التي أجراها في ذراعه كانت بسيطة، وجاءت نتيجة لإصابته أثناء ممارسة نوع جديد من التمارين الرياضية بعد أن قرر خسارة 15 كيلوغرامًا من وزنه وتغيير نظامه الرياضي المعتاد.

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

إصابة بسبب الحماس الزائد

وأشار تامر حسني إلى أن حماسه الزائد أثناء التمارين الجديدة كان السبب وراء إصابته في ذراعه، وقال بروح مرحة:"الحماس أخذني بعض الشيء، وأصبت، فحدث ما حدث."

وأضاف أنه كان يرتدي دعامة طبية خلال فترة العلاج، موضحًا أن الأطباء قرروا إزالة الدعامة مساء اليوم بعد تحسن حالته بشكل ملحوظ.

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

رسالة شكر من تامر حسني لجمهوره

وفي ختام منشوره، حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى جمهوره، قائلاً:"شكرًا من القلب لكل من اهتم بي، وأسأل الله أن يبعد عنكم كل سوء."

وأكد أنه في طريقه للشفاء الكامل، متمنيًا دوام الصحة والسلامة لجميع متابعيه ومحبيه.

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

تامر حسني يحافظ على تواصله الدائم مع جمهوره

يُذكر أن تامر حسني يُعد من أكثر الفنانين العرب حرصًا على التواصل مع جمهوره عبر السوشيال ميديا، سواء بمشاركاته الفنية أو لحظاته الشخصية، ما يجعله دائمًا قريبًا من محبيه في مختلف المواقف.

بالصور

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

