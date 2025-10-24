تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

طمأن النجم تامر حسني جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ذراعه، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن حالته الآن مستقرة ويتماثل للشفاء.

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

وبدأ الفنان تامر حسني منشوره بتحية دافئة لجمهوره، معربًا عن شكره لكل من اهتم وسأل عن صحته، قائلاً: "يا صباح الهنا، لكل من كان يسأل ويهتم، ألف شكر لكم."

وأوضح أن العملية التي أجراها في ذراعه كانت بسيطة، وجاءت نتيجة لإصابته أثناء ممارسة نوع جديد من التمارين الرياضية بعد أن قرر خسارة 15 كيلوغرامًا من وزنه وتغيير نظامه الرياضي المعتاد.

إصابة بسبب الحماس الزائد

وأشار تامر حسني إلى أن حماسه الزائد أثناء التمارين الجديدة كان السبب وراء إصابته في ذراعه، وقال بروح مرحة:"الحماس أخذني بعض الشيء، وأصبت، فحدث ما حدث."

وأضاف أنه كان يرتدي دعامة طبية خلال فترة العلاج، موضحًا أن الأطباء قرروا إزالة الدعامة مساء اليوم بعد تحسن حالته بشكل ملحوظ.

رسالة شكر من تامر حسني لجمهوره

وفي ختام منشوره، حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى جمهوره، قائلاً:"شكرًا من القلب لكل من اهتم بي، وأسأل الله أن يبعد عنكم كل سوء."

وأكد أنه في طريقه للشفاء الكامل، متمنيًا دوام الصحة والسلامة لجميع متابعيه ومحبيه.

تامر حسني يحافظ على تواصله الدائم مع جمهوره

يُذكر أن تامر حسني يُعد من أكثر الفنانين العرب حرصًا على التواصل مع جمهوره عبر السوشيال ميديا، سواء بمشاركاته الفنية أو لحظاته الشخصية، ما يجعله دائمًا قريبًا من محبيه في مختلف المواقف.