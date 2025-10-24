ناهد السباعي بفستان لافت في مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

فستان ناهد السباعي

لفتت ناهد السباعي الأنظار في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون السيمون الفاتح واتسم التصميم بأنه مطرز بالكامل.

انتعلت ناهد السباعي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت ناهد السباعي بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.