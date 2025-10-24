ليلي علوي تخطف الأنظار في مهرجان الجونة.. صور

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة.





إطلالة ليلي علوي

تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه كاريجان باللون البيج.

انتعلت ليلي علوي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ليلي علوي بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.