هل نوم الطفل على بطنه آمن؟ متى يكون مفيداً ومتى يشكل خطراً على طفلك؟

أظهرت دراسة مهمة أن الأطفال الذين يُوضعون للنوم على بطنهم (وضعية البطن) كانوا أكثر من ضعف عرضة لموت الرضع المفاجئ مقارنةً بمن يوضعون على ظهورهم أو على أحد الجانبين.



الدراسة أوضحت أن معظم حالات SIDS تحدث في الأشهر الأولى من عمر الطفل أغلبها بين الشهر الأول والثالث، وتحديداً قبل عمر 6 أشهر.



كما توصل تحليل حديث إلى أن وضع الطفل على ظهره أثناء النوم قد يقلل من خطر SIDS وموت الرضع غير المفسَّر (SUDI) بنسبة كبيرة، بالرغم من أن مستوى الأدلة يُصنّف بأنه منخفض إلى جدّ منخفض.



من ناحية الأسباب، يعتقد الخبراء أن وضعية البطن قد تزيد من احتمال إعادة استنشاق الهواء المنفَس (rebreathing) أو تزيد من احتمال انسداد مجرى الهواء عندما يكون الوجه ملامساً للمرتبة أو الوسائد.



بناءً عليه، تنصح معاهد الصحة والجهات المتخصصة بأن يُوضع الرضيع للنوم دائماً على ظهره حتى عمر 6 أشهر على الأقل، أو حتى يصبح قادراً على التقلب بنفسه.

المصدر Healthy children