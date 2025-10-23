تحتوي على مادة مسرطنة .. الاتحاد الأوروبي يدرس حظر استخدام معقمات الأيدي

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يفكر في حظر استخدام الإيثانول كمكون فعال في المنتجات البيولوجية - بما في ذلك معقمات الأيدي - بسبب المخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الإصابة بالسرطان المحتملة.

وبحسب التقرير، حددت توصية داخلية مؤرخة 10 أكتوبر من مجموعة عمل داخل الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) الإيثانول باعتباره مادة سامة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان ومضاعفات الحمل، مما يشير إلى أنه يجب استبداله في منتجات التنظيف وغيرها من المنتجات ذات الصلة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المنتجات البيولوجية التابعة للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية في الفترة ما بين 25 و27 نوفمبر.

في بيانٍ مُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز، ذكرت وكالة المواد الكيميائية الأوروبية أنها تُقيّم حاليًا مدى ملاءمة الإيثانول للاستخدام كمبيدٍ حيوي. وأشارت الوكالة إلى أنه إذا قررت لجنة خبرائها أن الإيثانول قد يُسبب السرطان أو يؤثر سلبًا على التكاثر البشري، فإنها ستُوصي باستبداله.

وأضافت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية أن التقييمات جارية، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بعد. وستتخذ المفوضية الأوروبية قرارًا نهائيًا بعد أن تُصدر اللجنة رأيها العلمي.

وتستمر منظمة الصحة العالمية في تصنيف كل من الإيثانول والأيزوبروبانول على أنهما آمنان للاستخدام في نظافة اليدين.

