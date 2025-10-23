انسداد الشرايين,, تحذير طبي من الإفراط في تناول البطاطس المقلية

حذرت دراسة أمريكية نشرت في موقع المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة (PubMed Central) من مخاطر الإفراط في تناول البطاطس المقلية، مؤكدة أن استهلاكها أكثر من ثلاث مرات أسبوعيًا قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب بنسبة مرتفعة.

وأوضحت الدراسة، التي تابعت أكثر من 4400 شخص على مدار ثماني سنوات، أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول البطاطس المقلية هم الأكثر عرضة لمشكلات في القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يتناولونها نادرًا أو يفضلون طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق.

وأشار الباحثون إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الزيوت المهدرجة المستخدمة في القلي المتكرر، والتي ترفع من مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتؤدي إلى انسداد الشرايين بمرور الوقت.

كما أضاف التقرير المنشور في موقع Time الأمريكي أن الإفراط في الأطعمة المقلية بصفة عامة يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري وأمراض القلب المزمنة.

وأكد الأطباء أن تقليل تناول البطاطس المقلية واستبدالها بالبطاطس المشوية أو المسلوقة يعد خطوة مهمة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة.