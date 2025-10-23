قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية تدين الإطلاق الصاروخي للشمال وتصفه بـ «المزعزع للاستقرار»
الوزير: بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف حتى العاشر من رمضان
قبل الجولة الـ 12ِ .. الأهلي يتصدّر ومركز صادم لـ الزمالك بترتيب الدوري
ضبط شاب استـدرج صغير ووثقه لتجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح به في المحلة
«الأونروا»: أحياء في غزة بأكملها تم محوها والمساعدات التي تقدمها الوكالة متوقفة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الاوروبي روبيرتا ميتسولا
الموعد والقناة الناقلة| منتخب مصر يواجه غانا بـ تصفيات إفريقيا لـ السيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انسداد الشرايين,, تحذير طبي من الإفراط في تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
ريهام قدري

حذرت دراسة أمريكية نشرت في موقع المكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة (PubMed Central) من مخاطر الإفراط في تناول البطاطس المقلية، مؤكدة أن استهلاكها أكثر من ثلاث مرات أسبوعيًا قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب بنسبة مرتفعة.

 وأوضحت الدراسة، التي تابعت أكثر من 4400 شخص على مدار ثماني سنوات، أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول البطاطس المقلية هم الأكثر عرضة لمشكلات في القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يتناولونها نادرًا أو يفضلون طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق.

وأشار الباحثون إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الزيوت المهدرجة المستخدمة في القلي المتكرر، والتي ترفع من مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتؤدي إلى انسداد الشرايين بمرور الوقت. 

كما أضاف التقرير المنشور في موقع Time الأمريكي أن الإفراط في الأطعمة المقلية بصفة عامة يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري وأمراض القلب المزمنة.

وأكد الأطباء أن تقليل تناول البطاطس المقلية واستبدالها بالبطاطس المشوية أو المسلوقة يعد خطوة مهمة للحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة.

البطاطس المقلية بطاطس مقلية بطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

احذر.. الإعـ.دام عقوبة هتك عرض أنثى طبقا للقانون

المتهمة

بثت فيديوهات خليعة على تيك توك .. صانعة محتوى تواجه الحبس سنتين بالقانون

التصالح في مخالفات البناء

بشأن مخالفات البناء.. محلية البرلمان: لا بد من تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات العمل بالمحافظات

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد