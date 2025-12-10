قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراءات صارمة بـ أسوان لضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات
انتهاك لحقوقها.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه طلبا للنائب العام الكويتي.. ما القصة؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة في 10 محافظات
القبض على شخص منع مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في المنيا
رفض واسع لهدنة الثلاثة أشهر في السودان بسبب تواصل الانتهاكات
12 مليار دولار.. طفرة مرتقبة في صادرات الغذاء المصرية
خاص .. حقيقة عودة أكرم توفيق وحمدي فتحي للنادي الأهلي
محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير مدرسة الشهيد أبو المجد القاضي بدسوق | صور
وفد كندي رفيع المستوى يتفقد منشآت سيناء الداعمة للجرحى والمساعدات لغزة
مقترحا دولة محايدة.. وزير خارجية لبنان يرفض زيارة طهران
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
كبار السن يتقدمون الصفوف.. إقبال بلجان برديس بالبلينا للتصويت في انتخابات النواب

انتخابات النواب
انتخابات النواب
عبد الرحمن سرحان

شهدت اللجان الانتخابية ببرديس بمركز البلينا، بمحافظة سوهاج، إقبالًا من الناخبين وخاصة كبار السن، في اليوم الأول لفتح باب التصويت في انتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى على المقاعد الفردية فقط.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ٣٠ الملغاة ضمن المرحلة الأولى، على المقاعد الفردية فقط، حيث ترصد الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

وتجرى الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

