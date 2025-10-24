مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض

كشفت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال كيم كارداشيان عن تشخيص تمدد الأوعية الدموية في الدماغ خلال معاينة الموسم السابع من برنامجها الواقعي "The Kardashians". تم عرض الحلقة لأول مرة يوم الخميس على هولو، حيث كشفت عن التشخيص لعائلتها.

كان لدى كيم كارداشيان الكثير مما يحدث مؤخرا - طلاق رفيع المستوى، والذي "اختبرها" بطرق لم ترها قادمة، وتحديات إكمال كلية الحقوق وسط إدارة أطفالها وإمبراطورية الموضة، والإدلاء بشهادتها في المحكمة ضد اللصوص الذين سرقوها في باريس. كانت إحدى الإضافات الأكثر أهمية هي تشخيص تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

ما هو تمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

تمدد الأوعية الدموية الدماغية هو تورم في الأوعية الدموية في الدماغ، وفقا لدائرة الصحة الوطنية (NHS). وفقا لجمعية القلب الأمريكية، تحدث هذه الحالة عندما يضعف جزء من جدار الشريان، مما يسمح له بالانتفاخ أو الاتساع بشكل غير طبيعي. يسمى تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

في حالات نادرة، يمكن أن ينفجر تمدد الأوعية الدموية، مما يسبب نزيفا في الدماغ. يعاني حوالي 1 من كل 50 شخصا من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير الممزق، وفقا لمستشفى بريغهام والنساء. كثيرون غير مدركين بسبب عدم وجود الأعراض. كل عام، يعاني حوالي 30000 أمريكي من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

أسباب تمدد الأوعية الدموية غير معروفة في بعض الأحيان. يولد البعض معهم، يمكن أن يكون وراثيا. قد يزيد التاريخ العائلي لتمدد الأوعية الدموية من خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية.

قد يسبب مرض الأبهر أو الإصابة أيضا تمدد الأوعية الدموية. ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم وتعاطي التبغ هي بعض عوامل الخطر الأخرى.

أنواع تمدد الأوعية الدموية

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

* تمدد الأوعية الدموية الكيسية

* تمدد الأوعية الدموية المنزلي

* تمدد الأوعية الدموية الفطرية



ما هي الأعراض؟

على الرغم من أن المعاينة تظهر أن كيم كارداشيان تخضع لمسح دماغي، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تعاني من الأعراض أم لا.

معظم تمدد الأوعية الدموية في الدماغ صغيرة، وبالتالي لا تسبب بالضرورة أعراضا. غالبا ما يكتشف الأشخاص هذه الحالة أثناء اختبار حالة أخرى.

في الحالات التي يكون فيها تمدد الأوعية الدموية في الدماغ كبيرا، يمكن أن يؤدي إلى الأعراض التالية، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

* صداع

* ألم فوق أو حول عينك

* تغييرات في رؤيتك، مثل الرؤية المزدوجة

* مشاكل في الدوخة والتوازن

* خدر أو ضعف في جانب واحد من وجهك

* صعوبة في التركيز والتحدث

* مشاكل في ذاكرتك قصيرة المدى



العلاج

عادة لا يتطلب تمدد الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة دون أي أعراض العلاج، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. هذا لأنهم في كثير من الأحيان لا يكبرون ولديهم خطر منخفض للانفجار. قد تحتاج فقط إلى فحوصات متابعة منتظمة للتحقق مما إذا كانت تكبر."

في الحالات التي يوجد فيها خطر انفجار تمدد الأوعية الدموية، أو إذا انفجرت، ستكون هناك حاجة إلى الجراحة.

