قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض
خلال جولة ليلية مفاجئة.. مخالفات بالجملة في مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين
أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في مصر
وزير الكهرباء يجتمع بالخبراء والاستشاريين لبدء تنفيذ مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة العضوية
بريطانيا تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ دفاعي إضافي
التيك توكر كروان مشاكل يغادر محبسه بعد وقف حبسه في قضية سب وقذف
ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا
حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمدينة القوصية في أسيوط
وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ .. الأسباب والأعراض

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

كشفت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال كيم كارداشيان عن تشخيص تمدد الأوعية الدموية في الدماغ خلال معاينة الموسم السابع من برنامجها الواقعي "The Kardashians". تم عرض الحلقة لأول مرة يوم الخميس على هولو، حيث كشفت عن التشخيص لعائلتها.

كان لدى كيم كارداشيان الكثير مما يحدث مؤخرا - طلاق رفيع المستوى، والذي "اختبرها" بطرق لم ترها قادمة، وتحديات إكمال كلية الحقوق وسط إدارة أطفالها وإمبراطورية الموضة، والإدلاء بشهادتها في المحكمة ضد اللصوص الذين سرقوها في باريس. كانت إحدى الإضافات الأكثر أهمية هي تشخيص تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

ما هو تمدد الأوعية الدموية في الدماغ؟

تمدد الأوعية الدموية الدماغية هو تورم في الأوعية الدموية في الدماغ، وفقا لدائرة الصحة الوطنية (NHS). وفقا لجمعية القلب الأمريكية، تحدث هذه الحالة عندما يضعف جزء من جدار الشريان، مما يسمح له بالانتفاخ أو الاتساع بشكل غير طبيعي. يسمى تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

في حالات نادرة، يمكن أن ينفجر تمدد الأوعية الدموية، مما يسبب نزيفا في الدماغ. يعاني حوالي 1 من كل 50 شخصا من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير الممزق، وفقا لمستشفى بريغهام والنساء. كثيرون غير مدركين بسبب عدم وجود الأعراض. كل عام، يعاني حوالي 30000 أمريكي من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

أسباب تمدد الأوعية الدموية غير معروفة في بعض الأحيان. يولد البعض معهم، يمكن أن يكون وراثيا. قد يزيد التاريخ العائلي لتمدد الأوعية الدموية من خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية.

قد يسبب مرض الأبهر أو الإصابة أيضا تمدد الأوعية الدموية. ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم وتعاطي التبغ هي بعض عوامل الخطر الأخرى.

أنواع تمدد الأوعية الدموية 

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

* تمدد الأوعية الدموية الكيسية
* تمدد الأوعية الدموية المنزلي
* تمدد الأوعية الدموية الفطرية


ما هي الأعراض؟

على الرغم من أن المعاينة تظهر أن كيم كارداشيان تخضع لمسح دماغي، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تعاني من الأعراض أم لا.

معظم تمدد الأوعية الدموية في الدماغ صغيرة، وبالتالي لا تسبب بالضرورة أعراضا. غالبا ما يكتشف الأشخاص هذه الحالة أثناء اختبار حالة أخرى.
في الحالات التي يكون فيها تمدد الأوعية الدموية في الدماغ كبيرا، يمكن أن يؤدي إلى الأعراض التالية، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

* صداع
* ألم فوق أو حول عينك
* تغييرات في رؤيتك، مثل الرؤية المزدوجة
* مشاكل في الدوخة والتوازن
* خدر أو ضعف في جانب واحد من وجهك
* صعوبة في التركيز والتحدث
* مشاكل في ذاكرتك قصيرة المدى

كيم كاردشيان


العلاج
عادة لا يتطلب تمدد الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة دون أي أعراض العلاج، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية. هذا لأنهم في كثير من الأحيان لا يكبرون ولديهم خطر منخفض للانفجار. قد تحتاج فقط إلى فحوصات متابعة منتظمة للتحقق مما إذا كانت تكبر."

في الحالات التي يوجد فيها خطر انفجار تمدد الأوعية الدموية، أو إذا انفجرت، ستكون هناك حاجة إلى الجراحة. 

المصدر:timesofindia

كيم كارداشيان تمدد الأوعية الدموية تمدد الأوعية الدموية الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

ترشيحاتنا

أداب خطبة الجمعه

آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة.. الإفتاء توضح

الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

بالصور

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

جيب تستدعي سياراتها الهجينة بسبب عطل خطير

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد