كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن الوقاية من الفيروسات والأمراض التنفسية تبدأ من تعزيز المناعة الشخصية واتباع الإجراءات الوقائية اليومية، خاصة مع تقلبات الطقس ودخول فصل الخريف.

وأوضح "الحداد" خلال حديثه في برنامج "قلبك مع جمال شعبان" على قناة الشمس، أن أهم طرق الوقاية تشمل:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بانتظام.

تجنب لمس الوجه والعينين والأنف إلا بعد التأكد من نظافة اليدين.

الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان خلال موسم الانتشار الفيروسي.

ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو عند ظهور أعراض البرد.

تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة والفلفل الألوان لدعم المناعة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام.



التهوية الجيدة للمنازل والفصول الدراسية لتقليل تركيز الفيروسات في الهواء.

وأضاف أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية مهم جدًا هذا العام، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وختم “الحداد”نصيحته بالتأكيد، أن الوقاية خير من العلاج، وأن الوعي الصحي والسلوك الوقائي هما خط الدفاع الأول ضد أي وباء.