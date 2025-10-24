قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروب خارق لعلاج نزلات البرد بدون أدوية

الزنجبيل
الزنجبيل
ريهام قدري

يصاب الكثير بنزلات البرد التي تحتاج إلي  مشروبًا طبيعيًا فعالًا لعلاج البرد بدون أدوية، يساعد على تقوية المناعة وتهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان:

 مشروب الزنجبيل والليمون والعسل

المكونات:

كوب ماء ساخن
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو رشة من الزنجبيل المطحون
عصير نصف ليمونة
ملعقة صغيرة عسل نحل (يُضاف بعد أن يهدأ المشروب قليلاً)

الطريقة:

اغلي الماء وأضيفي الزنجبيل، واتركيه من 5 إلى 10 دقائق.
أضيفي عصير الليمون بعد رفعه عن النار.
انتظري حتى يصبح دافئًا ثم أضيفي العسل وقلّبي جيدًا.

الفوائد:

الزنجبيل يخفف الاحتقان ويقوي المناعة.
الليمون غني بفيتامين C.
العسل مهدئ طبيعي للحلق ومضاد للبكتيريا.

يمكنك شرب هذا المشروب مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.
أضيفي رشة قرفة أو قرنفل لزيادة الدفء ومقاومة الفيروسات.
احرصي على الراحة وشرب سوائل دافئة كثيرة خلال اليوم.

