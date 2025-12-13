قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»

إسلام دياب

تنظر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم السبت، الفصل في التظلمات بعد أن انتهت من تلقيها في موعد أقصاه 24 ساعة، بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر محل الإعادة ومحل الانتخاب.

من جانبها، استقبلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم 12 طعنا على نتيجة الـ19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025، الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت نتيجتها رسميًا يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري.
 

كشف إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، عن وجود فائزين بتلك الدوائر، وبالرغم من ذلك تدخل تلك الدوائر الـ19 مرحلة إعادة بين عدد من المرشحين المتقاربين في الأصوات.

ودعا القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة من الهيئة بإعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإعادة دائرة إطسا بالفيوم، جميع الناخبين للمشاركة بفاعلية في جولات الإعادة الحاسمة وتحري الدقة في الاختيار، قائلًا: "اطمئنوا أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة.. عاشت بلادي الغالية قوية مستقرة وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء".

وأوضح في كلمته بالتأكيد على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة إليها بشأن نتائج المرحلة الثانية، تكشف أن التجربة الديمقراطية في مصر تسير في المسار الصحيح، وأنها قادرة على مواجهة أي معوقات.

وقال إن العملية الانتخابية تتواصل لاختيار أعضاء مجلس النواب، مع التزام كامل من جميع أطرافها بالقواعد والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أنه ورغم تعدد الجولات التي فرضتها قرارات الهيئة وأحكام المحكمة الإدارية العليا، فإن الدولة المصرية تستكمل استحقاقها الدستوري الهام وسط متابعة واسعة من المواطنين في رسالة واضحة بأن تشكيل البرلمان القادم هو تجسيد لإرادة المصريين.

وذكر  رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة للإعلان عن نتيجة الـ19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى والإعادة في دائرة إطسا بالفيوم، أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي للجان الفرعية والعامة للدوائر التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى وللدائرة التي أجريت بها جولة الإعادة من المرحلة الأولى وبعد إضافة أصوات المصريين في الخارج والفصل في التظلمات المقدمة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز، اجتمع مجلس إدارة الهيئة وأصدر القرار رقم 75 لسنة 2025، باعتماد النتيجة الرسمية لهذه الدوائر.

وأعلن رئيس الهيئة فوز مرشحين بدائرة الإعادة بإطسا بمحافظة الفيوم، وهما مصطفى عبد اللطيف محمود مصطفى وحسام خليل عبد الرازق أبو بكر.

الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثامنة إيتاي البارود بالبحيرة وهم: إعادة بين شمس الدين أنور – أحمد سعيد – سعيد عبدالغني – عماد عبد الحميد.

الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثالثة أبو حمص بالبحيرة هم: إعادة بين علي محمد – أحمد عبده – صالح محمد – محمود رشاد.

الإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى دمنهور بالبحيرة وهم: إعادة بين سناء أنور – طه زكريا – علاء محمد – محمود إبراهيم – رضا محمود – محمد عبد الوهاب.

فوز مرشحين والإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة الثانية أول الرمل بالإسكندرية وهما: الفائزان أحمد عبد المجيد – عمر جمال – إعادة بين حازم أحمد – عفيفي كامل.

الإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الرابعة بأبو تشت بـ قنا عصام عبد الله – أحمد مصطفى – أحمد عبد الحميد – طارق محمد.

فوز مرشح والإعادة بين 4 آخرين بالدائرة الثالثة في نجع حمادي بـ قنا وهم: الفائز محمد أبو الطيب – إعادة بين خالد محمد وعبد النبي محمد وعبد الباسط عبد النبي – محمود السيد.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية قوص بـ قنا وهم: أبو الحسن حسن – أحمد عبد الله – علي عبد القادر – محمود محمد.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الأولى مركز قنا وهم: مصطفى محمود – أحمد عبد السلام – سعودي صابر – سعد إبراهيم.

والإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة الثامنة دار السلام بسوهاج وهما: محمد خلف الله – عبد اللطيف جمال.

والإعادة بين مرشحين اثنين بالدائرة السادسة المنشأة بسوهاج هما: فيصل محمد – إسماعيل محمد.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الخامسة جرجا بسوهاج بين ياسر نصر – مصطفى خليفة – عبدالحكيم حساني – محمود علي.

والإعادة بين 6 مرشحين في الدائرة الرابعة مركز طهطا بسوهاج بين إبراهيم محمد – نشأت فؤاد – مصطفى حسين – عمرو أحمد – علاء سليمان – عماد الدين محفوظ.

والإعادة في الدائرة الثالثة المراغة بسوهاج بين مرشحين اثنين مصطفى أحمد – حجاج السيد.

والإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الثانية أخميم بسوهاج شعبان لطفي – زكريا محمد – عصام رأفت – عفيفي الشريف.

والإعادة بين  4 مرشحين بالدائرة الأولى سوهاج وهم: علاء الدين قدري – حازم زكي – دياب محمد – علي مصطفى.

والإعادة في أسيوط دائرة الفتح بين عصام محمود – أحمد حسين – علي سيد – أماني مصطفى – نعمان أحمد – محمد عبدالمنعم
والإعادة بين 4 مرشحين بمركز ابشواي بالفيوم بانتخابات مجلس النواب.

إعادة بين يوسف أحمد – علاء السيد – مصطفى محمد – محمد عبد الحميد.

وأضاف أن المرشحين الفائزين بالدائرة الأولى بمحافظة الفيوم ومقرها مركز الفيوم، هما محمد محمود أحمد عبد القوي، وعلي أيوب محمد عبد المجيد عثمان صالح.

والإعادة بين المرشحين سيد أحمد سلطان يوسف ومحمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ.

وفي دائرة الجيزة بدائرة مركز إمبابة، المرشح الفائز الطيب أحمد، والإعادة وليد المليجي ونشوى الديب.

