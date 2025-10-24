15 عادة يومية تسبب اضطراب الهرمونات عند النساء .. احذري من تجاهلها

أوضحت الدكتورة شروق علي، أخصائية التغذية العلاجية، أكثر من 15 عادة يومية شائعة تؤدي إلى اضطراب الهرمونات الأنثوية دون أن تلاحظ الكثير من السيدات تأثيرها المباشر على أجسادهن.

عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء

وأكدت د. شروق أن كثيرًا من النساء يشتكين من “لخبطة الهرمونات” دون سبب واضح، بينما في الحقيقة تكون وراءها ممارسات يومية بسيطة تتكرر بشكل مستمر وتؤثر على توازن الجسم.

وذكرت الدكتورة شروق في منشور لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، عن أبرز العادات التي تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء، ومن أبرزها ما يلي :

ـ السهر والنوم المتأخر: يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول ليلًا، مما يسبب خللاً في الغدة والهرمونات.

ـ شرب القهوة على معدة فارغة: يمنع امتصاص الزنك والمغنيسيوم الضروريين لصحة الهرمونات.

ـ الدايت القاسي أو الصيام الطويل: يجعل الجسم في “وضع مجاعة” ويوقف الإباضة.

ـ العطور والمعطرات الصناعية: تحتوي على مواد Parabens وPhthalates التي تحاكي الإستروجين الصناعي.

ـ الضغط النفسي المستمر: يرفع الكورتيزول ويقلل الهرمونات الأنثوية.

ـ تجاهل البروتين في الفطور: يضعف إنتاج الهرمونات الأساسية.

ـ الإفراط في السكريات: يرفع الإنسولين ويعطل الإباضة.

ـ النوم على معدة ممتلئة أو فارغة جدًا: يعيق إفراز الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الهرمونات.

ـ قلة تناول الدهون الصحية: تمنع الجسم من إنتاج الإستروجين والبروجسترون.

ـ الإفراط في التمارين الرياضية: يرفع الكورتيزول ويوقف التبويض.

ـ قلة التعرض للشمس: تسبب نقص فيتامين D الذي يؤثر على التبويض والمزاج.

ـ استخدام الزجاجات البلاستيكية: خاصة المعرضة للشمس، لأنها تطلق مواد تؤثر على الهرمونات.

ـ استخدام أكواب النيسكافيه البلاستيكية أو الورقية الساخنة: تطلق مواد كيميائية ضارة بالكبد.

ـ تسخين الطعام في الميكروويف بأوانٍ بلاستيكية: يفرز سمومًا تؤثر على الكبد والهرمونات.

ـ استخدام المنظفات القوية دون قفازات: تمتصها البشرة وتؤثر على الكبد المسؤول عن توازن الهرمونات.

نصيحة لتجنب تغير الهرمونات

وشددت د. شروق على أهمية تعديل هذه العادات تدريجيًا، موضحة أن توازن الهرمونات هو مفتاح البشرة النقية، والدورة المنتظمة، وتحسن الحالة النفسية.