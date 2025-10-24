قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

آية التيجي

لفتت الفنانة منة شلبي الأنظار بإطلالاتها الأنيقة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، وذلك في أول ظهور لها بعد خبر زواجها من المنتج أحمد الجنايني الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

وتألقت منة شلبي بفستان ذهبي راقٍ على السجادة الحمراء في اليوم الأول من المهرجان، حيث نالت إعجاب جمهورها ورواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بجمالها الطبيعي واختيارها المميز لأزيائها.

كما ظهرت في اليوم الثالث من المهرجان بإطلالة سوداء كلاسيكية أنيقة حملت توقيع أحد مصممي الأزياء المصريين، لتؤكد منة شلبي مجددًا مكانتها بين أبرز نجمات الموضة في الوطن العربي.

وشهدت كواليس المهرجان لحظة مؤثرة عندما قبّلت منة شلبي يد الفنانة الكبيرة يسرا على المسرح أثناء تكريمها، في مشهد عكس عمق العلاقة الإنسانية بين النجمتين وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر أعمال الفنانة منة شلبي بطولتها فيلم هيبتا 2 الذي يعرض في السينمات وحقق نجاحا كبيرا في شباك تذاكر الإيرادات، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومايان السيد، وجيهان الشماشرجي، وآخرين من إخراج هادي الباجوري.

 منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025
