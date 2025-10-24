بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

لفتت الفنانة منة شلبي الأنظار بإطلالاتها الأنيقة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، وذلك في أول ظهور لها بعد خبر زواجها من المنتج أحمد الجنايني الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

وتألقت منة شلبي بفستان ذهبي راقٍ على السجادة الحمراء في اليوم الأول من المهرجان، حيث نالت إعجاب جمهورها ورواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بجمالها الطبيعي واختيارها المميز لأزيائها.

كما ظهرت في اليوم الثالث من المهرجان بإطلالة سوداء كلاسيكية أنيقة حملت توقيع أحد مصممي الأزياء المصريين، لتؤكد منة شلبي مجددًا مكانتها بين أبرز نجمات الموضة في الوطن العربي.

وشهدت كواليس المهرجان لحظة مؤثرة عندما قبّلت منة شلبي يد الفنانة الكبيرة يسرا على المسرح أثناء تكريمها، في مشهد عكس عمق العلاقة الإنسانية بين النجمتين وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت آخر أعمال الفنانة منة شلبي بطولتها فيلم هيبتا 2 الذي يعرض في السينمات وحقق نجاحا كبيرا في شباك تذاكر الإيرادات، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومايان السيد، وجيهان الشماشرجي، وآخرين من إخراج هادي الباجوري.

منة شلبي

منة شلبي

منة شلبي

منة شلبي

منة شلبي

منة شلبي

منة شلبي