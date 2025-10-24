25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان حاتم صلاح، مساء أمس الخميس، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني في أجواء مميزة داخل قصر محمد علي، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على تهنئته ومشاركته هذه المناسبة السعيدة.

نجوم الفن يشاركون في حفل زفاف حاتم صلاح

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أبرز الفنانين، منهم أحمد السقا، كريم فهمي، مصطفى غريب، أحمد سعد، أشرف زكي، روجينا، أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن توتا، الذين حرصوا على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو من الحفل الذي اتسم بالأناقة والبساطة، حيث تصدرت لقطات الزفاف التريند على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

مسلسل "ابن النادي" يحقق نجاحًا جماهيريًا

يُعرض حاليًا للفنان حاتم صلاح مسلسل "ابن النادي" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد فهمي، ويحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاق عرضه، ليواصل حاتم نجاحاته الفنية على الشاشة الصغيرة بالتوازي مع فرحته بزواجه.

حاتم صلاح يستعد لفيلم "السلم والثعبان 2"

كما يشارك الفنان حاتم صلاح في فيلم "السلم والثعبان 2"، الذي يجمعه بنخبة من نجوم السينما المصرية، من بينهم عمرو يوسف، ظافر العابدين، وماجد المصري، والفيلم من تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

إطلالة العروس تخطف الأنظار في حفل زفاف حاتم صلاح

لفتت عروس حاتم صلاح الأنظار بإطلالة أنيقة وبسيطة، حيث ارتدت فستان زفاف أبيض كلاسيكي بتصميم ناعم أبرز جمالها الطبيعي، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر انسيابية أضفت عليها لمسة من الرقي والرومانسية.

وتداول محبو الفنان الصور الأولى للعروس، التي وصفها البعض بأنها “ملكة جمال” لما تتمتع به من ملامح رقيقة وحضور لافت، لتصبح إطلالتها حديث السوشيال ميديا بعد ساعات قليلة من انتهاء الحفل.

