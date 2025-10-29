قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثروت سويلم يحسم الجدل: رابطة الأندية لن تؤجل أي مباراة مهما كانت الأسباب
فاهمة طبيعة شغلي.. كريم فهمي: مراتي مش بتغير عليّا والجمهور هو ضهري
نجم الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر.. وزيزو أفضل من بيزيرا
تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
هل يؤثر شرب الحليب بالقهوة على المناعة؟.. دراسة تكشف مفاجأة
هيفرق كتير .. «ميدو» يعلق على غياب «دونجا» عن بطولة السوبر المصري
هل يجوز دفع أموال الزكاة في بناء مسجد؟.. الإفتاء توضح 8 فئات مستحقة
المنتخب الوطني لناشئي اليد يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم
تعاون «أممي - محلي» يضع دمياط على خريطة التنمية المستدامة عالميًا.. والمشروعات التنموية تتصدّر المشهد
رابطة الأندية عن تهديد حلمي طولان بالرحيل: مفيش مشكلة مصر مليانة مدربين كتير
تامر عبدالحميد يفجّرها: حسابات بـ«50 جنيه» بتشوّه مجلس الزمالك.. والجماهير في حالة غضب
«تنظيم الاتصالات»: 120 مليون مشترك للمحمول وطفرة في خدمات الجيل الخامس والبنية التحتية الرقمية|فيديو
بالصور

آية التيجي

في الوقت الذي تُعد فيه القهوة بالحليب من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، تثير الدراسات الحديثة تساؤلات حول ما إذا كان هذا المزيج الشهير يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على جهاز المناعة، خاصة مع تزايد الاهتمام بعلاقة التغذية بوظائف المناعة ومقاومة الالتهابات.

تفاعل الحليب مع مضادات الأكسدة في القهوة

وكشفت دراسات متعددة نتائج متباينة بين من يرى أن الحليب يقلل من الفوائد المضادة للأكسدة في القهوة، ومن يؤكد أن الجمع بينهما قد يُعزز التأثيرات المضادة للالتهاب داخل الجسم.

وأظهرت دراسة، أن بروتينات ودهون الحليب قد تتفاعل مع المركبات الفينولية في القهوة، ما يقلل من امتصاصها أو من قدرتها على العمل كمضادات أكسدة داخل الجسم، وهو ما قد يؤثر جزئيًا على الفوائد المرتبطة بالمناعة، وفقا لما نشر في موقع Healthline.

تأثير مشترك مضاد للالتهاب

على الجانب الآخر، كشفت دراسة من جامعة كوبنهاغن أن إضافة الحليب إلى القهوة قد تُضاعف من الخصائص المضادة للالتهاب، حيث تعمل البروتينات ومضادات الأكسدة معًا لتعزيز استجابة خلايا المناعة وتقليل الالتهاب في الجسم.

الكافيين وتأثيره على المناعة

وبحسب دراسات منشورة على موقع National Library of Medicine، فإن الكافيين يمكن أن يُثبّط بعض وظائف الخلايا المناعية، مثل إنتاج الأجسام المضادة وإفراز السيتوكينات الالتهابية، لكن في الوقت نفسه قد يساهم في تقليل الالتهاب المزمن عند تناوله بكميات معتدلة.

القهوة والمناعة: التوازن هو الأساس

وتُظهر الأبحاث أن تأثير القهوة على المناعة ليس خطيًا أو موحدًا، إذ يعتمد على كمية الحليب المضافة، ونوع الحليب (كامل الدسم أو خالي)، وكمية الكافيين، وكذلك الحالة الصحية للشخص.
وبالتالي، شرب القهوة بالحليب باعتدال لا يبدو أنه يضر المناعة، بل قد يقدّم تأثيرًا متوازنًا بين مضادات الأكسدة والمركبات البروتينية.

وفي النهاية لا توجد أدلة قاطعة تثبت أن القهوة بالحليب تُضعف المناعة، لكن الأبحاث تشير إلى أنها قد تُقلّل بعض الفوائد المضادة للأكسدة، بينما قد تُعزز من التأثير المضاد للالتهاب، وهو ما يجعلها خيارًا معتدلًا وصحيًا إذا تم استهلاكها دون إفراط.

