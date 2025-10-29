قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصحة والأدوية والمعدات الطبية
إيران تدين الهجوم على المدنيين في مدينة الفاشر السودانية
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. محمد السيد يرفض التجديد لهذا السبب
تصادم باخرتين سياحيتين داخل هويس إسنا بالأقصر | تفاصيل
قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر
دعاء الصباح.. 11 كلمة تحفظك من الجن والحسد ردّدها عند الخروج
أول مرة الناس تطلب تتصوّر معايا.. كريم فهمي: «حكايات بنات» كان وش السعد عليّ
ترامب: من المؤسف أنه ليس مسموحًا لي بالترشح لولاية ثالثة
كريم فهمي: جالي اكتئاب بعد مسلسل «220 يوم» وذهبت لدكتور نفسي
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق | تعرّف عليها
أحمد عيد عبدالملك: لو زيزو قدّم 70% من مستواه الأهلي هيكسب كل حاجة
قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟
بالصور

قطعة لبان يوميًا قد ترفع تركيزك وتنشط دماغك .. دراسة تكشف السر

فوائد مضغ اللبان
فوائد مضغ اللبان
آية التيجي

لم يعد مضع اللبان مجرد عادة للتسلية أو لإنعاش الفم، بل تحوّل إلى موضوع بحث علمي يثير اهتمام خبراء الأعصاب وعلم النفس.

فوائد مضغ اللبان

فقد كشفت دراسات أجنبية حديثة أن مضغ اللبان يوميًا يمكن أن يعزز التركيز، ويحسّن الذاكرة قصيرة المدى، ويرفع مستويات اليقظة والانتباه، بفضل تحفيزه لتدفق الدم إلى الدماغ وتنشيط المناطق المسؤولة عن الانتباه الذهني.

وتشير الأبحاث، إلى أن هذه الفوائد لا تقتصر على الطلاب أو العاملين، بل تمتد لتشمل كل من يحتاج إلى صفاء ذهني ومقاومة التعب العقلي خلال اليوم.

- تعزيز التركيز والانتباه:
أظهرت مراجعة علمية نشرتها المكتبة الطبية الأمريكية (PMC) أن أكثر من نصف الدراسات التي تناولت تأثير مضغ اللبان على الأداء العقلي وجدت تحسنًا واضحًا في الانتباه المستمر وسرعة رد الفعل مقارنة بمن لم يمضغوا اللبان.

فوائد مضغ اللبان

- تنشيط الدورة الدموية في الدماغ:
أشارت دراسة نُشرها موقع PubMed إلى أن حركة الفك المستمرة أثناء المضغ تُزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى تنشيط الوعي الذهني وتقليل الشعور بالنعاس أو التعب العقلي.

- الوقاية من انخفاض اليقظة أثناء اليوم:
بحسب بحث آخر، فإن مضغ اللبان خلال ساعات العمل أو الدراسة قد يمنع تراجع مستوى الانتباه في منتصف اليوم، ويحافظ على التركيز لفترات أطول.

فوائد مضغ اللبان

- تحفيز مناطق الدماغ المسؤولة عن التنبيه:
تحليل عصبي نشرته منصة Frontiers in Systems Neuroscience أشار إلى أن عملية المضغ تُنشّط نظام “التنبيه الصاعد” في الدماغ، وهو الجزء المسؤول عن حالة اليقظة والانتباه المستمرة.

فوائد مضغ اللبان


ملاحظات هامة للحصول على الفوائد

تأثير مضغ اللبان على التركيز مؤقت، إذ تستمر فوائده عادة لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة فقط بعد البدء في المضغ.

ولا يوجد دليل قاطع على أن العلكة تُحسّن الذاكرة طويلة المدى، لكن تأثيرها الإيجابي على التركيز والانتباه اللحظي واضح في أغلب التجارب.

ونوع اللبان (خالي من السكر أو بنكهات طبيعية) والمدة الزمنية للمضغ قد يؤثران على النتائج.

فوائد مضغ اللبان التركيز اليقظة الذاكرة مضغ العلكة تنشيط الدماغ تقليل التوتر

مشروبات يومية تساعد على تنظيم سكر الدم طبيعيًا.. تعرّف عليها

أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا
أفضل المشروبات لتنظيم سكر الدم طبيعيًا

لأول مرة.. شاهد رينو كليو 2026 الجيل الجديد

رينو كليو
رينو كليو
رينو كليو

تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟
ما هو التهاب الشغاف المعدي؟

