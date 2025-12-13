مدير عام الجامع الأزهر يتفقد الدراسة بأروقة الصعيد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عبد الرحمن محمد

 بدأ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الخميس، جولة متابعة ميدانية في فروع الرواق الأزهري بمحافظات صعيد مصر، تأتي هذه الجولة في إطار الجهود المتواصلة لإدارة الجامع الأزهر لضمان جودة الدراسة والوقوف على احتياجات الدارسين.


​استهل الدكتور عودة جولته من محافظة الأقصر، حيث تفقد فرع الرواق الأزهري بمعهد محمد عبده الاسناوى مركز إسنا، بهدف المتابعة الدقيقة التي شملت ​حلقات القرآن الكريم والتجويد، حيث حرص د. عودة على حضور عدد من حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتجويده، واستمع إلى تلاوات الدارسين للتأكد من تطبيقهم السليم لأحكام التجويد والقراءات، مشيدًا بجهود المحفظين، كما تابع مدير عام الجامع الأزهر المحاضرات برواق العلوم الشرعية والعربية، وأجرى حوارات مع الدارسين حول المناهج المتبعة ومدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية والمناهج الدراسية المقدمة.

​رافق الدكتور هاني عودة خلال جولته التفقدية، فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي: وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، و​الشيخ أحمد عبد العظيم الطباخ: مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، ومدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق الأزهري بمحافظة الأقصر.

​وعقب انتهاء الجولة، أدلى الدكتور هاني عودة بتصريح أكد فيه على الأهمية القصوى لهذه الجولات التفقدية المباشرة، 
​"إن هذه الجولات في فروع الرواق الأزهري بالصعيد ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي تجسيد حقيقي لاستراتيجية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الهادفة إلى الوصول بخدماته التعليمية والدعوية إلى كل بقعة في مصر، ونحن نهدف من خلال الرواق الأزهري إلى دراسة العلوم الشرعية والعربية، قائمة على المنهج الأزهري الوسطي المعتدل، فهو صمام الأمان الفكري لأمتنا، وقد لمسنا اليوم في فرع أسيوط همة عالية وإقبالاً كبيراً، وهذا يحملنا مسؤولية مضاعفة لضمان أن كل دارس يخرج من الرواق وهو مؤهل لحمل رسالة الأزهر الشريف والمساهمة في بناء الوعي الصحيح للمجتمع."

​وأضاف: "سنواصل العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير الدراسة، وتوفير كل ما يلزم من كوادر وموارد تعليمية، ليبقى الرواق الأزهري منارة تشع بالنور والعلم في صعيد مصر."

الجامع الأزهر الأروقة الأزهرية الرواق الأزهري أحمد الطيب

