تكريم مدير مكتبة مصر العامة بأسوان باحتفالية مركز الإبداع الفني بالقاهرة

شهدت احتفالية مركز الهناجر للفنون ومركز الإبداع الفنى بالقاهرة تكريم مدير المكتبة بأسوان الدكتورة نهلة الأنصارى تقديراً لجهودها المتميزة فى إنجاح برنامج الدفعة الأولى من منحة وزارة الثقافة للدراسة بمدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى والزخرفة.

ويأتى ذلك فى إطار رعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المتواصل للصرح التنويرى الجديد المتمثل فى مكتبة مصر العامة.

وقد قام بالتكريم المعمارى حمدى السطوحى مساعد الوزير ورئيس صندوق التنمية الثقافية ، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وأيضاً الفنان مسعد خضير المشرف العام على المدارس ، كما تم تكريم ثناء عبد النبى المشرف الفنى على المدرسة بالمكتبة.

مكتبة مصر

وشهدت الفعاليات كذلك تخريج الدفعة الأولى من فرع مكتبة مصر العامة بأسوان ضمن 6 فروع على مستوى الجمهورية ، هذا وقد تضمنت الفعاليات إفتتاح معرض فنى للوحات الخط العربى والزخرفة الخاصة بطلاب فرع مكتبة مصر العامة بأسوان ، والذى أبرز مستوى الإبداع والتميز الذي وصل إليه المتدربون ، وعكس الهوية الفنية والتراثية لأبناء المحافظة ، ليجسد ذلك إنجاز جديد يضاف إلى سجل محافظة أسوان الثقافى ، ويعكس إهتمام الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الفنون والحفاظ على الهوية المصرية .