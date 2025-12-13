محافظ أسوان: إعداد أول برنامج للتحول الرقمى لتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى

قامت مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بعقد الجلسات التحضيرية بالتعاون مع ديوان عام المحافظة لدراسة إحتياجات ومتطلبات العمل للبدء فى تصميم أولى برامج التجول الرقمى.

ويأتى ذلك فى إطار النهج الجديد الذى تتبناه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لإستراتيجية ورؤية مصر 2030 المعتمدة على التحول الرقمى والتقنيات الحديثة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة ، وبناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد عبد الفتاح مدير مديرية التنظيم والإدارة بأنه فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها المديرية تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، ومتابعة من المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ.

شهدت الجلسات التحضرية التعرف على الإمكانيات المتاحة كبنية تحتية وتكنولوجية ، بالإضافة إلى المرحلة المستندية للإدارات المختلفة لإعداد برنامج متكامل يضمن متابعة جودة ودقة العمل وسرعة إنجازه وفقاً لتقارير مرقمنه ، وتم تشكيل فريق متخصص التحول الرقمى الذى ضم محللى للأعمال وأخصائيين لتطوير نظم مطور التطبيقات الإدارة .

جهود متنوعة

ولفت إلى أنه تم تنفيذ مناقشات حوارية تم من خلالها وضع الأطر العامة التى تساعد على تصميم البرنامج ، وعرض بعض المشكلات التى قد تعترضه ، وتم وضع الحلول الفورية لها ، فضلاً عن عرض البنية التحتية والتكنولوجية المتاحة بالمديرية ، علاوة على البرامج الحكومية الرقمية المختلفة ، والتى تعمل عليها إدارة مركز المعلومات للتنسيق بينها وبين البرامج الجديدة ، وتم الإتفاق على تصميمات تضمن أعلى مستويات سرية البيانات وحمايتها ، وجارى الإعداد والتجهيز لجلسات أخرى مع بقية الإدارات للوصول إلى تصميم موحد للبرنامج يحقق إدارة ناجحة ذات كفاءة وفاعلية متميزة. .