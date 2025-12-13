محافظ أسوان يتابع مشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبوالريش..صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى المتكامل بقرى أبو الريش ، والجارى تنفيذه بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على مساحة 6.5 فدان ، وبطاقة 25 ألف م3 / يوم .

ويضم المشروع 6 محطات للرفع و 254 كم خاصة بشبكات الإنحدار ، و 16 كم لخطوط الطرد ، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه بما يساهم فى خدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالى قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبهريف والأعقاب ، وتحقيق حلم طال إنتظاره منذ عقود وسنوات طويلة .

ويأتى ذلك ضمن القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " تنفيذ سلسلة من المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام .

وأكد المحافظ على أنه تم مواجهة العديد من التحديات ، ومن بينها الطبيعة الصخرية الصعبة ، وتم إستعجال تنفيذ هذا المشروع الحيوى المتوقف منذ 2010 ، وتم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

الصرف الصحى

حيث تم إعتماد مسارات خطوط الطرد من الوحدة المحلية ، ليتم تنفيذ هذا المشروع الحيوى الكبير بشكل متكامل طبقاً لأعلى المعايير الدولية مما يعكس حرص أجهزة الدولة التى تعمل بروح الفريق الواحد فى ملحمة من التكاتف والتكامل لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لهم .

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن مشروع الصرف يأتى إستكمالاً لمشروع الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش لشركة مياه الشرب للتشغيل الفورى وذلك بسعة 4 آلاف م3 بطول 15 كم ، وبقطر 500 مللى ( UPVC ) مما ساهم فى دعم وتحسين وزيادة مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

ولفت المحافظ إلى أنه تم توفير الخزان الإنارة للخزان من خلال الألواح الشمسية ، ويتم تحليل عينات المياه بالمعامل المتخصصة ، وتم التأكيد على سلامتها وجودتها للإستهلاك الآدمى .