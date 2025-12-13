محافظ أسوان: تنفيذ بئر لسحب المياه الجوفية بقرية الدكة بنصرالنوبة..صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بسرعة التحرك لوضع حل جذرى لمشكلة ظهور المياه الجوفية بعدد من منازل قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتفاعل السريع مع الشكاوى الجماهيرية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

وكلف محافظ أسوان بقيام الوحدة المحلية للمركز بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق العاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة للبدء فى إنشاء بئر مخصص لسحب وتصريف هذه المياه ، وذلك وفق معايير فنية تضمن إنهاء المشكلة من جذورها وعدم تكرارها مستقبلاً.

المياه الجوفية

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة لن تتوانى لحظة عن الإستجابة لأى شكاوى أو مطالب جماهيرية ، لأن هدفنا الأساسى هو حماية المواطنين وتوفير بيئة معيشية آمنة ومستقرة لهم .

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد للتعامل السريع مع أى طارئ ، وتنفيذ الحلول العلمية والعملية التى تحافظ على منازل الأهالى وتمنع تعرضهم لأى مخاطر أو خسائر ، وأن العمل يتم على قدم وساق لإنشاء البئر وتشغيله بما ينعكس بالإيجاب على خدمة المواطن الأسوانى وتوفير حياة كريمة له .