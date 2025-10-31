قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع
احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين
مصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة| زاهي حواس لـ صدى البلد: 600 شخصية عالمية تشهد افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
آية التيجي

كشفت دراسة أجريت في جامعة ميشيجان عن أسباب علمية تُفسّر سر إدمان البعض لتناول الجبنة بشكل يومي، ولماذا يجد كثيرون صعوبة في التوقف عن أكلها رغم محاولاتهم المتكررة.

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

وأكدّت الأبحاث أن مكونات الجبنة تلعب دورًا مباشرًا في تنشيط مراكز المكافأة في الدماغ، ما يجعلها من أكثر الأطعمة قدرة على إثارة الرغبة القوية في تناولها.

ووجد الباحثون المشرفون على ادراسة، أن الجبنة تحتوي على بروتين الكازين الذي يتحلل أثناء الهضم إلى مركبات تُدعى الكاسومورفين، وهي مواد يمكنها الارتباط بمستقبلات الأفيون في الدماغ، ما يخلق شعورًا بالراحة والرغبة في المزيد.

وصنّف الباحثون، أن الجبنة ضمن الأطعمة الأكثر إثارة لسلوك “يشبه الإدمان” وفقًا لمقياس الإدمان الغذائي، وفقا لما نشر في موقع Healthline.

 وأكدت نتائج الدراسة، أن هذا التأثير لا يصل إلى مستوى الإدمان الحقيقي مثل المخدرات، لكنه يفسّر رغبة الكثيرين في تكرار تناول الجبن.

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

وأوضح تقرير من Science Focus، أن مزيج الدهون والملح والنكهة المركّزة في الجبنة يجعلها أكثر جاذبية للمخ، وبالتالي يزيد الرغبة المتكررة في تناولها.

واكدت دراسة أخرى تم نشرها على National Library of Medicine، أن الأطعمة عالية الدهون أو المصنعة لديها قدرة أكبر على تحفيز مناطق المكافأة، ومن هنا يأتي تعلق البعض بالجبنة.

وقال الدكتور هيوستن ميثوديش، أنه رغم عدم وجود دليل قاطع على “إدمان فعلي”، فإن الجبنة قد تولّد نمطًا غذائيًا صعب التوقف عنه لدى البعض.

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟

ويمكن تناول الجبنة بامان، ولكن هناك بعض الملاحظات التي يجب وضعها في الاعتبار، وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك، ومن أبرزها ما يلي :

ـ يمكن الاستمتاع بالجبنة كجزء من نظام غذائي صحي، لكن مع ضبط الكمية.

ـ وعي الشخص بالسبب العلمي للرغبة الشديدة قد يساعده في السيطرة على عاداته.

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

ـ استبدال الجبنة كاملة الدسم ببدائل أخف يمكن أن يقلل من الاعتماد عليها.

ـ مراقبة أوقات تناول الجبنة يساعد في فهم هل الرغبة حقيقية أم مرتبطة بالتوتر أو المزاج.

ـ اللجوء لأخصائي تغذية مفيد عند الشعور بعدم القدرة على التحكم في الكميات.

إدمان الجبنة الكاسومورفين اشتهاء الطعام الأطعمة المصنعة أسباب إدمان الجبنة الدهون والملح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

علي غنيم: المتحف الكبير تجربة سياحية فريدة تقدمها مصر للعالم

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس حفل تخرج الدفعة الخامسة والخمسين من معهد التربية الدينية بالسكاكيني

القس أندريه زكي والرئيس السيسي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد