برلمان

نائبة: الرئيس السيسي يضع التغطية الصحية الشاملة على رأس أولويات الدولة

عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القطاع الصحي في مصر، مؤكدة أن ملف التغطية الصحية الشاملة يأتي في مقدمة أولويات الدولة ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري.

وأثنت النائبة ريهام أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، على ما حققته منظومة التأمين الصحي الشامل من إنجازات ملموسة، مشيرة إلى أنه تم خلال العام الحالي تقديم نحو 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمحافظات المرحلة الأولى من المنظومة، استفاد منها ما يقرب من 6 ملايين مواطن، وهو ما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن أكثر من 91% من المنشآت الطبية التابعة للهيئات الصحية أصبحت مطابقة لمعايير هيئة الجودة والاعتماد (جهار)، وهي معايير معترف بها دوليًا، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأكدت النائبة أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية للقطاع الصحي أسهمت بشكل مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم إنفاق أكثر من 54 مليار جنيه على إنشاء منشآت صحية جديدة، ورفع كفاءة وتطوير المنشآت القائمة، خاصة في المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت الدكتورة ريهام أبو الحسن أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة الجادة من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مشيرة إلى أن الدولة ماضية بقوة نحو توفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين دون تحميلهم أعباء مالية

