خريطة مجلس النواب حتى الآن بعد التحديث بالحصر العددي للدوائر الملغاة الـ30

كشفت نتائج الحصر العددي المحدثة لـ انتخابات مجلس النواب عن حسم 383 مقعدًا حتى الآن من إجمالي 568 مقعدًا، بواقع 284 مقعدًا بنظام القوائم و99 مقعدًا بالنظام الفردي.

ووفق الأرقام، يتبقى 185 مقعدًا لم يتم حسمهم بعد، موزعين بين إعادة المرحلة الثانية، وإعادة دوائر المرحلة الأولى (19 و30)، حيث يتنافس على هذه المقاعد الأربعة الكبار إلى جانب المستقلين وبعض الأحزاب الأخرى.

مقاعد تحالف الفردي التي تم حسمها

مستقبل وطن في الصدارة بعدد 172 مقعدًا (121 قائمة – 51 فردي).

حماة الوطن: 79 مقعدًا (54 قائمة – 16 فردي).

الجبهة الوطنية: 53 مقعدًا (43 قائمة – 10 فردي).

الشعب الجمهوري: 18 مقعدًا (15 قائمة – 3 فردي).

خسائر أحزاب التحالف

الجبهة الوطنية: خسارة حتى الآن بنسبة 31% من إجمالي 45 مقعدًا كان ينافس بها في المرحلتين، بعد فقدان 14 مقعدًا.

حماة الوطن: خسارة بنسبة 28% من إجمالي 74 مقعدًا كان ينافس بها، بإجمالي خسارة 21 مقعدًا حتى الآن.

مستقبل وطن: خسارة بنسبة 8% من إجمالي 125 مقعدًا فرديًا كان ينافس عليها، بخسارة 11 مقعدًا.

خسائر الجبهة الوطنية في الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا هي الأكبر بين أحزاب التحالف بإجمالي 7 مقاعد، بينما يتصدر حماة الوطن إجمالي الخسائر بـ21 مقعدًا، يليه الجبهة الوطنية بـ14 مقعدًا، ثم مستقبل وطن بـ11 مقعدًا، والشعب الجمهوري بمقعد واحد.

مشهد الأحزاب والمستقلين

حزب الوفد انضم لقائمة الأحزاب التي حسمت من الجولة الأولى في الفردي، بينما كرر حزب العدل ذلك للمرة الثانية.

المستقلون في المجلس حتى الآن: 22 مقعدًا (8 قائمة + 14 فردي)، بعد حسم 4 مقاعد في الدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا.

تخوض 4 سيدات جولة الإعادة، من بينهن 3 في الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

هناك 4 أحزاب نجحت في الفوز بمقاعد فردية خارج الأربعة الكبار وما زالت لديها جولات إعادة، وهي: حزب النور (مقعدان)، العدل (مقعدان)، والمحافظين والوفد (مقعد لكل حزب)، مع دخولهم الإعادة على بعض المقاعد.

أحزاب أخرى دخلت جولات الإعادة، منها: المؤتمر، الإصلاح والنهضة، الوعي، المصري الديمقراطي، التجمع، الوفد، والإصلاح والتنمية.