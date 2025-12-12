حصر عددي| 6 مرشحين يحصلون على أعلى الأصوات بدائرة أسيوط..وإعادة مرتقبة

أعلنت اللجنة العامة بأسيوط عن نتيجة الحصر العددي بدائرة أول أسيوط، حيث تشهد خوض 6 مرشحين جولة الإعادة وفقًا للحصر العددي.

وجاءت نتيجة الحصر العددي بدائرة أول أسيوط يتصدرها المرشح المستقل علاء سليمان بحصوله على 33764 يليه مرشح مستقبل وطن بحصوله على 29577، ثم صابر محمود عبد الغني مرشح مستقل 19541.





كما حصل أسامة مرسي “مرشح مستقل” على 16804 صوتا، فيما حصل عبد الرحمن أبو لبده، مرشح حزب الجبهة الوطنية 15602 صوتا، وأخيرا جميل الحظ "مرشح مستقل على 14439 صوتا.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المعنية بإعلان النتيجة النهائية.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بحكم المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.

وأجريت الانتخابات على المقاعد الفردية فقط في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).