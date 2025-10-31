قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق
أبو مازن: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني
زاهي حواس: كل اللي بيتقال عن اسم فرعون غير صحيح
الصليب الأحمر يعلن نقل رفات 3 رهائن إلى إسرائيل
يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية
تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية
آية التيجي

في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالحضارة المصرية القديمة، يواصل المتحف المصري الكبير جذب الأنظار بصفته واحدًا من أهم المعالم الثقافية على مستوى العالم، حيث يجمع بين التصميم العصري وروح التاريخ الممتد لآلاف السنين.

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية 

ويقع المتحف بالقرب من أهرامات الجيزة، ويضم مجموعة ضخمة من القطع الأثرية التي تحكي قصة مصر منذ فجر التاريخ وحتى العصور المتأخرة.

وقال الدكتور أحمد أمين، أخصائي العلاقات الإنسانية في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن زيارة الأماكن التاريخية وفي مقدمتها المتاحف لها تأثير نفسي عميق على الإنسان، يتجاوز مجرد المشاهدة ليصل إلى مستويات من الارتباط الثقافي والهدوء النفسي والتحفيز العقلي، وهي :

ـ تعزيز الشعور بالانتماء والهوية:

يؤكد د. أحمد أمين، أن مشاهدة آثار الأجداد داخل المتحف تعزز ارتباط الفرد بجذوره الثقافية، مما يرفع من إحساسه بالهوية والانتماء ويمنحه ثقة أكبر بنفسه وبتاريخه.

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية 

ـ تحقيق الهدوء النفسي والتأمل:

يوضح أن التجول في أروقة المتحف المصري الجديد بما يحمله من تصميم هادئ ومساحات مفتوحة، ويوفر بيئة مثالية للتأمل بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية، مما يساعد على خلق حالة من السلام الداخلي والراحة النفسية.

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية 

ـ التحفيز العقلي وزيادة الإبداع:

يرى الخبير، أن الإبداعات الفنية والهندسية المعروضة داخل المتحف تُعد مصدرًا قويًا للإلهام، إذ تحفّز العقل على التفكير النقدي والابتكار، وتشجع على استلهام حلول جديدة من إبداعات الماضي.

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية 

ـ تعزيز التعاطف والوعي الإنساني:

كما أشار إلى أن الاطلاع على حياة المصريين القدماء بما فيها من صراعات وإنجازات يجعل الزائر أكثر قدرة على فهم تجارب الآخرين، ويعزز قيمة التعاطف واحترام التنوع الإنساني.

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية 

ـ إعادة التوازن النفسي وتقليل التوتر:

بحسب د. أمين، فإن الانتقال بين صالات المتحف بطريقة منظمة وتاريخية متسلسلة يمنح الزائر شعورًا بالترتيب الذهني وإعادة الاتزان، مما يساعد في تخفيف التوتر والقلق واستعادة الطاقة النفسية.

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية 

المتحف المصري الجديد.. تجربة تتجاوز حدود التاريخ

يؤكد د. أحمد أمين أن المتحف ليس مجرد مكان لعرض القطع الأثرية، بل هو مساحة للتعلم، والتأمل، والتواصل مع الذات والتاريخ البشري، مشددًا على أن زيارة مثل هذه الأماكن تعتبر وسيلة فعّالة لتعزيز الصحة النفسية والوعي الثقافي.

تأثير الأماكن التاريخية الصحة النفسية دكتور أحمد أمين العلاقات الإنسانية المتاحف المصرية الحضارة المصرية القديمة زيارة المتاحف الفوائد النفسية للمتاحف أهرامات الجيزة التراث المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

ترشيحاتنا

آخر آيتين من البقرة

من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة ليلا.. يفوز بـ5 نعم وتكفيه 4 شرور

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر.. كلمات يسيرة تعينك على أداء الطاعات

سنة الرسول قبل النوم

سنة الرسول قبل النوم.. 7 أعمال لا يعرفها كثيرون

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد