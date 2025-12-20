جامعة عين شمس فى قائمة أفضل 21% بتصنيف Green Metric 2025

تواصل جامعة عين شمس ترسيخ مكانتها المتميزة على خريطة التعليم العالي عالميًا، محققة إنجازًا جديدًا بانضمامها إلى أفضل 21% من جامعات العالم، وفق تصنيف المقياس الأخضر Green Metric لعام 2025، المعني بتقييم الجامعات الأكثر تحقيقًا لمبادئ النمو الأخضر وأهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التقدم برعاية ودعم مباشر من الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الجامعة لتعزيز الاستدامة البيئية والحوكمة الرشيدة، وبمتابعة الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد حققت الجامعة قفزة نوعية هذا العام بتقدمها من ضمن أفضل 24% من جامعات العالم في تصنيف 2024 إلى أفضل 21% في 2025، مع احتفاظها بالمركز الخامس محليًا، إلى جانب حصولها على المركز 365 عالميًا، وذلك في ظل زيادة عدد الجامعات المُدرجة بالتصنيف ليصل إلى 1745 جامعة حول العالم، بما يعكس قوة الإنجاز وأهميته.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن هذا التقدم يُعد مصدر فخر لجامعة عين شمس، ويجسد ثمرة استراتيجية مؤسسية واضحة وثابتة، تقوم على تكامل الجهود بين مختلف إدارات ووحدات الجامعة، والعمل بروح الفريق الواحد، في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما مكّن الجامعة من تحقيق تنافسية حقيقية مع كبرى الجامعات العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن تصنيفات الاستدامة باتت تمثل أداة محورية لتوجيه التعليم والبحث العلمي نحو مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز الشفافية، وقياس الأثر المجتمعي والبيئي، مشيرًا إلى أن الجامعات تُعد محركًا أساسيًا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وصناعة مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

ومن جانبها، أشادت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق بالتقدم الملموس الذي حققته الجامعة في عدد من المؤشرات، أبرزها:

التقدم 200 مركز في ترشيد استهلاك المياه

التقدم 150 مركزًا في إدارة المخلفات الصلبة

التقدم 75 مركزًا في مجال البنية التحتية المستدامة

مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الجامعات العريقة، مثل جامعة عين شمس، في تطوير بنيتها التحتية مقارنة بالجامعات حديثة الإنشاء.

كما أوضح الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة، أن هذا التقدم يأتي امتدادًا لمسيرة الجامعة الناجحة في مختلف التصنيفات العالمية المرموقة، لا سيما تلك المعنية بقضايا الاستدامة والتنمية.

فيما أكد الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز الاستدامة بالجامعة، أن تصنيف Green Metric يعتمد على ستة معايير رئيسية تشمل:

البحث العلمي، واستهلاك المياه، واستهلاك الطاقة، وإدارة المخلفات الصلبة، واستخدام وسائل النقل المستدامة، والبنية التحتية المستدامة، وهو ما يعكس شمولية الجهود التي تبذلها الجامعة في هذا المجال.