تؤدي إلى الوفاة.. تحذيرات هامة من حقنة نزلات البرد

قال أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن حقنة نزلات البرد التي يحصل عليها المواطنين عند إصابتهم بالنزلات، ليس لها اساس طبي، فهي تركبية شخصية، تضم مسكنات على مضادات حيوية.

وأضاف أشرف عقبة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن حقنة البرد تعمل على تخفيف أعراض البرد قليلا، ولكنها ضارة للغاية بصحة الإنسان، مشددا على أن تلك الحقنة ليس لها أساس صحي.

ولفت إلى أن أضرار حقنة البرد متعددة وقد تصل بالإنسان إلى حد الوفاة، متابعا: المسكنات والمضادات الحيوية التي بداخل الحقنة قد تسبب حساسية شديدة الخحطورة تؤدي إلى الوفاة.

وشدد على أن تلك الحقنة تؤثر أيضا على الكلى والأوعية الدموية، منوها بأن الحقنة تحتوي على كورتيزون، والذي يكون له تأثير سلبي على بعض المرضى أصحاب الأمراض المزمنة.



