رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء

بعث المستشار عصام فريد ، رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

جاء نصها :

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد،،

وأضاف فريد: “يسعدني بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى القلبية بحلول العام الميلادى الجديد، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من الأمان والاستقرار”.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة، لنستلهم منها الإرادة الصادقة في الوفاء برسالتنا الوطنية في مجال البناء والتنمية، خلف قيادتكم الحكيمة لاستكمال مسيرة العطاء من أجل وطننا الحبيب مصر، داعين الله عز وجل أن يوفقكم إلى ما فيه خير البلاد والعباد.

واختتم: حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق الخير والرخاء.

وكل عام وفخامتكم بخير

