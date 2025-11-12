الاستدامة التشغيلية تدعم الأداء المالي بالامارات..تفاصيل

أعلنت الجهات التنظيمية المالية في دولة الإمارات عن نتائج إحدى الشركات التكنولوجية المدرجة في بورصة نيويورك، والتي أظهرت نمواً في الإيرادات وصافي الدخل خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من استقرار الأداء التشغيلي وتوسع قاعدة المستخدمين.

ووفق البيانات الصادرة، بلغت الإيرادات 329.1 مليون درهم بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الدخل إلى 149.5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 3.9%، مع حفاظ الشركة على هامش ربح صافٍ عند مستوى 45.4%. كما سجل متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً ارتفاعاً بنسبة 8.1% ليصل إلى 43.4 مليون مستخدم.

وأكدت الإدارة التنفيذية أن النتائج عكست نجاح نهج التحول الاستراتيجي الذي يجمع بين الابتكار التقني وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب إطلاق ألعاب رقمية جديدة أسهمت في تعزيز موقع الشركة التنافسي في المنطقة. كما تزامنت النتائج مع احتفال الشركة بالذكرى الخامسة لإدراجها في بورصة نيويورك، مؤكدة استمرارها في الاستثمار بالتقنيات الحديثة وتحقيق نمو مستدام لمساهميها.

وفي ختام التقرير، أفادت يلا المحدودة الإماراتية بأن أداء الربع الثالث يعكس التزامها الراسخ ببناء منظومة رقمية متكاملة في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.