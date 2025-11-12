قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: ثروات أفريقيا جنوب الصحراء قادرة على قيادة التحول الاقتصادي إذا أُحسن استغلالها
باقي 95 يوما| موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. وما يقال عند رؤية الهلال؟
الضويني: خريجو الأزهر جسور تواصل بين الشعوب
متحدث الحكومة: المتحف المصري الكبير يتجاوز التوقعات وعدد الزائرين
وزير التربية والتعليم: الدروس الخصوصية انخفضت بنسبة 50%
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاستدامة التشغيلية تدعم الأداء المالي بالامارات..تفاصيل

مجموعة عالمية
مجموعة عالمية
أحمد عبد القوى

أعلنت الجهات التنظيمية المالية في دولة الإمارات عن نتائج إحدى الشركات التكنولوجية المدرجة في بورصة نيويورك، والتي أظهرت نمواً في الإيرادات وصافي الدخل خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من استقرار الأداء التشغيلي وتوسع قاعدة المستخدمين.  

ووفق البيانات الصادرة، بلغت الإيرادات 329.1 مليون درهم بزيادة قدرها 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الدخل إلى 149.5 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 3.9%، مع حفاظ الشركة على هامش ربح صافٍ عند مستوى 45.4%. كما سجل متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً ارتفاعاً بنسبة 8.1% ليصل إلى 43.4 مليون مستخدم.  

وأكدت الإدارة التنفيذية أن النتائج عكست نجاح نهج التحول الاستراتيجي الذي يجمع بين الابتكار التقني وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب إطلاق ألعاب رقمية جديدة أسهمت في تعزيز موقع الشركة التنافسي في المنطقة. كما تزامنت النتائج مع احتفال الشركة بالذكرى الخامسة لإدراجها في بورصة نيويورك، مؤكدة استمرارها في الاستثمار بالتقنيات الحديثة وتحقيق نمو مستدام لمساهميها.  

وفي ختام التقرير، أفادت يلا المحدودة الإماراتية  بأن أداء الربع الثالث يعكس التزامها الراسخ ببناء منظومة رقمية متكاملة في مجالي التواصل الاجتماعي والألعاب الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.  

تقرير استدامة امارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ذهب

1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب

إسماعيل الليثي

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

مي القاضي

مي القاضي تثير الجدل بإطلالة جريئة

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم لـ مي عز الدين: ربنا يرزقكم الذرية الصالحة

هند صبري

هند صبري لـ مي عز الدين: فرحانين ليكم من قلبنا

بالصور

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية
مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على المرض وأعراضه وطرق الوقاية

انهيار مبيعات هيونداي وكيا للسيارات الكهربائية بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية

انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي
انهيار مبيعات كيا وهيونداي

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة
فن قول لا دون أن تندم.. كيف تحمي وقتك وطاقتك بثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد