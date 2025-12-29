قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

شيري تيجو 7 موديل 2025
شيري تيجو 7 موديل 2025
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاشتباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، منها السيارة شيري تيجو 7.

وظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 850 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات، وتحت مفهوم الفبريكا بالكامل.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وننصح دومًا جمبيع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية “الفحص الفني الشامل”، بالإضافة إلى أهمية “مراجعة متوسط الأسعار” وفقًا للحالة والموديل.

محرك وأداء شيري تيجو 7 موديل 2025

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الأسطوانات مزود بتيربو سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، ويبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة حوالي 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات.

شيري تيجو 7 موديل 2025

أبعاد وتصميم خارجي شيري تيجو 7 

تتمتع تيجو 7 بأبعاد متوازنة ضمن فئة السيارات الرياضية، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4505 مم وعرضها 1837 مم وارتفاعها 1670 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 210 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 414 لترًا، مع جنوط رياضية قياس 18 بوصة وإضاءة LED حديثة، وفتحة سقف بانورامية.

تجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2025

زودت شيري تيجو 7 بمجموعة متقدمة من أنظمة السلامة، تشمل نظام حماية من السرقة "إيموبليزر"، وأربع نوافذ كهربائية، وإنذار، كما تحتوي السيارة على أنظمة الفرامل المتطورة، مثل ABS مانع للانغلاق، وفرامل BA للمساعدة، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة EBD، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وتضم السيارة أيضًا مجموعة من الوسائد الهوائية للحماية الأمامية والجانبية، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وتوفر شيري تيجو 7 مقصورة داخلية ومجهزة بتقنيات حديثة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد مكسوة بالجلد مع قابلية التعديل. 

كما تشمل السيارة قفل مركزي، ريموت تحكم، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي مزودة بإشارات ضوئية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك مع بصمة خارجية، مثبت سرعة، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.

أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات 2025 أسعار السيارات كسر الزيرو أسعار السيارات المستعملة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد