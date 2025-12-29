شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر، مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاشتباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، منها السيارة شيري تيجو 7.

وظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2025 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 850 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات، وتحت مفهوم الفبريكا بالكامل.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وننصح دومًا جمبيع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية “الفحص الفني الشامل”، بالإضافة إلى أهمية “مراجعة متوسط الأسعار” وفقًا للحالة والموديل.

محرك وأداء شيري تيجو 7 موديل 2025

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الأسطوانات مزود بتيربو سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بنظام DSG، ويبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة حوالي 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س ونظام دفع أمامي للعجلات.

شيري تيجو 7 موديل 2025

أبعاد وتصميم خارجي شيري تيجو 7

تتمتع تيجو 7 بأبعاد متوازنة ضمن فئة السيارات الرياضية، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4505 مم وعرضها 1837 مم وارتفاعها 1670 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 210 مم، وتعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 414 لترًا، مع جنوط رياضية قياس 18 بوصة وإضاءة LED حديثة، وفتحة سقف بانورامية.

تجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2025

زودت شيري تيجو 7 بمجموعة متقدمة من أنظمة السلامة، تشمل نظام حماية من السرقة "إيموبليزر"، وأربع نوافذ كهربائية، وإنذار، كما تحتوي السيارة على أنظمة الفرامل المتطورة، مثل ABS مانع للانغلاق، وفرامل BA للمساعدة، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الفرملة EBD، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وتضم السيارة أيضًا مجموعة من الوسائد الهوائية للحماية الأمامية والجانبية، إلى جانب نظام المساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وتوفر شيري تيجو 7 مقصورة داخلية ومجهزة بتقنيات حديثة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، ومقاعد مكسوة بالجلد مع قابلية التعديل.

كما تشمل السيارة قفل مركزي، ريموت تحكم، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي مزودة بإشارات ضوئية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك مع بصمة خارجية، مثبت سرعة، حساسات ركن وكاميرا خلفية، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.