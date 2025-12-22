بتصميم الهاشتباك.. سعر ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

تُعد سوزوكي بالينو واحدة من الطرازات البارزة التي تحمل شعار سوزوكي اليابانية في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة سيارات الهاتشباك، وتُطرح السيارة بـ 3 فئات مختلفة من التجهيزات مع أسعار تبدأ من 60,950 ريالا سعوديا.

أداء ومحرك سوزوكي بالينو

تعتمد سوزوكي بالينو على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 103 أحصنة، مع عزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي.

وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 160 كيلومتر في الساعة، وفيما يتعلق بمعدل استهلاك الوقود فيبلغ نحو 19 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 37 لترًا.

تصميم سوزوكي بالينو 2026

يحمل التصميم الخارجي للسيارة طابعًا عمليًا يتماشى مع فئتها، حيث تأتي الفئات الأساسية بمصابيح أمامية من نوع الهالوجين، مع جنوط فولاذية بقياس 15 بوصة، إضافة إلى مرايا جانبية تدعم الضبط والطي الكهربائي، مع إشارات انعطاف مدمجة.

سوزوكي بالينو

وتظهر بعض اللمسات الداكنة من خلال الشبكات السوداء في الواجهة، أما الفئات الأعلى، فتحصل على مصابيح تعمل بتقنية LED مع إضاءة نهارية LED، إلى جانب جنوط ألمنيوم بقياس 16 بوصة، وبمفهوم رباعي الأبواب، وبمساحة تخزين خلفية.

تجهيزات سوزوكي بالينو 2026

تقدم سوزوكي بالينو بمجموعة من تجهيزات السلامة، حيث تأتي بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح.

كما تشمل الأنظمة المتوفرة في السيارة: التحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات، وتدعم السيارة نظام تثبيت السرعة، إلى جانب حساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية خلفية، مع توفر كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في الفئات الأعلى.

سوزوكي بالينو

وتأتي المقاعد الأمامية بإمكانية التعديل اليدوي، بينما تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 7 بوصات في الفئات الأساسية، وتدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لربط الهواتف الذكية، ويتوفر نظام صوتي مكوّن من 4 سماعات، كما تأتي بمكيف هواء أوتوماتيكيًا، مع فتحات مخصصة للمقاعد الخلفية.

أسعار السيارة سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

تقدم سوزوكي بالينو موديل 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 60,950 ريالا سعوديا للفئة GL، بينما يبلغ سعر فئة GL Plus نحو 62,100 ريال سعودي، وتصل فئة GLX الأعلى تجهيزًا إلى 67,275 ريالا سعوديا.