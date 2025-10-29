قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد السيد يطلب 7 ملايين في الموسم للتجديد مع الزمالك
مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو
نبيل فهمي: بنود اتفاق شرم الشيخ بدأت بوقف إطلاق النار وانتهت بتحقيق الحق الفلسطيني
وداعا ChatGPT.. واتساب يطرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصته
إصابة قوية تربك باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ الأوروبية
أستاذ أثار مصرية: المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني.. وضعفين متحف اللوفر
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| سوزوكي عن طرازها الجديد فرونكس 2026

إبراهيم القادري

كشفت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي فرونكس موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أبعاد سوزوكي فرونكس موديل 2026

تأتي سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 في سوق السيارات بطول 3995 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1550 مم.

سوزوكي فرونكس موديل 2026

محرك سوزوكي فرونكس موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، بجانب منظومة هجينة خفيفة (SHVS)، وتنتج قوة 101 حصان، وعزم دوران 137 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.
 

مواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة عريضة بها إطار كرومي بارز، وإضاءة LED عالية التقنية، وبها خطوط ديناميكية انسيابية على الجوانب، وبها سقف منخفض يمنح السيارة طابع الكوبية، وبها جنوط داكنة، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة بتصميم عصري، وبها منظومة إضاءة حديثة تجمع بين الجاذبية العملية والرؤية الواضحة.
 

كما تأتي سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 بها، إشارات انعطاف متكاملة في المرايات الجانبية، وبها أبواب مانعة للضجيج بها مقابض خارجية مصقولة بلون الهيكل، وبها لمسات جلدية بلون عنابي، وبها كونسول وسطي، وبها لوحة عدادات رقمية تضم شاشة ملونة مقاس 4.2 بوصة، وبها تنجيد داخلي بلون مزدوج، وبها مقاعد مريحة وواسعة بتصميم يدعم الظهر، وبها توزيع ذكي لأزرار التحكم التي تساعد الوصول إلى الوظائف الأساسية دون تشتيت السائق.

وسائل الأمان بـ سوزوكي فرونكس موديل 2026

وتمتلك سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية قياسية، ونظام مكابح مانع للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD) لتحسين التوازن أثناء التوقف المفاجئ، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني (ESP)، وبها نظام تثبيت السرعة التفاعلي، وبها مساعد صعود التلال، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء وتنبيه مغادرة المسار، وبها حساسات خلفية، وكاميرا رؤية خلفية و محيطية 360 درجة.

