شاهد| سوزوكي عن طرازها الجديد فرونكس 2026

كشفت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي فرونكس موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق.

أبعاد سوزوكي فرونكس موديل 2026

تأتي سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 في سوق السيارات بطول 3995 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1550 مم.

محرك سوزوكي فرونكس موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، بجانب منظومة هجينة خفيفة (SHVS)، وتنتج قوة 101 حصان، وعزم دوران 137 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.



مواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة عريضة بها إطار كرومي بارز، وإضاءة LED عالية التقنية، وبها خطوط ديناميكية انسيابية على الجوانب، وبها سقف منخفض يمنح السيارة طابع الكوبية، وبها جنوط داكنة، وبها جنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة بتصميم عصري، وبها منظومة إضاءة حديثة تجمع بين الجاذبية العملية والرؤية الواضحة.



كما تأتي سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 بها، إشارات انعطاف متكاملة في المرايات الجانبية، وبها أبواب مانعة للضجيج بها مقابض خارجية مصقولة بلون الهيكل، وبها لمسات جلدية بلون عنابي، وبها كونسول وسطي، وبها لوحة عدادات رقمية تضم شاشة ملونة مقاس 4.2 بوصة، وبها تنجيد داخلي بلون مزدوج، وبها مقاعد مريحة وواسعة بتصميم يدعم الظهر، وبها توزيع ذكي لأزرار التحكم التي تساعد الوصول إلى الوظائف الأساسية دون تشتيت السائق.

وسائل الأمان بـ سوزوكي فرونكس موديل 2026

وتمتلك سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية قياسية، ونظام مكابح مانع للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح (EBD) لتحسين التوازن أثناء التوقف المفاجئ، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني (ESP)، وبها نظام تثبيت السرعة التفاعلي، وبها مساعد صعود التلال، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء وتنبيه مغادرة المسار، وبها حساسات خلفية، وكاميرا رؤية خلفية و محيطية 360 درجة.