مواصفات السيارة HAVAL H7 HEV الجديدة

كشفت هافال العالمية رسميًا عن HAVAL H7 HEV الجديدة كليًا، التي تجمع بين الأداء الديناميكي والتكنولوجيا المتطورة في سيارة هجينة متعددة الاستخدامات، مصممة لتلبية احتياجات العائلات ومحبي الابتكار.

تتميز السيارة بتصميم خارجي قوي وعصري مع شبكة أمامية مطلية بالكروم، ومصابيح LED أمامية وخلفية حديثة، وخطوط جانبية حادة. أبعاد السيارة تشمل طول 4705 مم، عرض 1908 مم، ارتفاع 1780 مم، وقاعدة عجلات 2810 مم، مما يوفر مساحة داخلية رحبة وصندوق أمتعة بسعة تتراوح بين 483 و1362 لترًا.

تعتمد السيارة على نظام هجين يجمع بين محرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، بقوة إجمالية 240 حصانًا وعزم دوران 530 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي (DHT) وثلاثة أوضاع قيادة: الاقتصادي، الرياضي، والكهربائي النقي.

تحتوي السيارة على شاشات رقمية متطورة، نظام صوتي محيطي، مقاعد جلدية بخاصيتي التبريد والتدفئة، وإضاءة داخلية محيطية. تتضمن أنظمة الأمان تقنيات متقدمة مثل الفرملة التلقائية، مراقبة النقطة العمياء، كاميرات محيطية، ونظام الركن الذاتي.

HAVAL H7 HEV تأتي بضمان شامل وخدمات مميزة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الفخامة والتكنولوجيا.