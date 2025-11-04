قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار ومواصفات سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية

تواصل سوزوكي اليابانية من تعزيز تواجدها في السوق السعودي عبر باقة من الفئات المتنوعة، منها السيارة جراند فيتارا موديل 2026، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام الشهيرة، مع أسعار تبدأ من  79,235 ريالا سعوديا.

أداء ومحرك السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2026

تستمد سيارة سوزوكي جراند فيتارا قوتها من محرك بنزين بتقنية الهايبرد الخفيف (MHEV) مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة إجمالية تبلغ 101 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 137 نيوتن متر.

سوزوكي جراند فيتارا 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات يتيح، كما تأتي السيارة بخيار نظام دفع أمامي أو رباعي حسب الفئة، ونسبة استهلاك من الوقود تصل إلى 19.8 كيلومتر لكل لتر، مع سعة خزان وقود تبلغ 45 لترًا.

تجهيزات ومواصفات سوزوكي جراند فيتارا 2026

تتوفر داخل السيارة شاشة وسطية تعمل باللمس بقياسين 7 أو 9 بوصات وفقًا للفئة، وتدعم نظامي Apple CarPlay و Android Auto، كما يأتي النظام الصوتي مكوّنًا من 4 سماعات في فئة GL، بينما تزود الفئات الأعلى بـ 6 سماعات، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD) في بعض الفئات.

وزودت السيارة بعدد يصل إلى 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، إلى جانب أنظمة مساعدة متعددة تشمل المكابح المانعة للانغلاق، وتوزيع القوة إلكترونيًا، والتحكم في الجر والثبات، ومساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة، كما تتوفر حساسات خلفية وكاميرا للرؤية الخلفية أو كاميرا محيطية 360 درجة حسب الفئة.

سوزوكي جراند فيتارا 

تأتي السيارة بخطوط تصميم انسيابية تعزز مظهرها الرياضي، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED وإضاءة نهارية، كما جاءت بجنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف قابلة للطي والضبط، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية في الفئات العليا.

ويبلغ طول السيارة 4,345 مم، وعرضها 1,795 مم، وارتفاعها 1,645 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2,600 مم وخلوص أرضي يصل إلى 210 مم، بالإضافة إلى سعة الصندوق الخلفي للتخزين والتي تصل إلى 310 لترات، مع وزن يتراوح بين 1,190 و1,295 كيلوجرام حسب الفئة.

سعر السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2026

تقدم سيارة سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السوق السعودي بثلاث فئات، حيث تبدأ فئة GL بسعر 79,235 ريالا سعوديا، وفئة GLX بنظام الدفع الأمامي بسعر يتراوح بين 86,135 و89,585 ريالا سعوديا، بينما تصل فئة GLX بالدفع الرباعي إلى 99,935 ريالا سعوديا.

