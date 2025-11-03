قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مازدا تكشف عن أصغر سيارة بتقنيات ذكية.. صور

صبري طلبه

أطلقت شركة مازدا، عملاق صناعة السيارات اليابانية، باقة من المفاهيم الجديدة خلال فعاليات معرض اليابان للتنقل 2025، متمثلة في النموذج التجريبي صاحب اللقب Vision-X Compact.

هذا التصميم ليس مجرد استعراض لسيارة مستقبلية، بل هو بيان واضح من مازدا حول إعادة تعريف دور المركبة الصغيرة في عالم القيادة الذكية، حيث تنفرد السيارة بفكرة تتجاوز قدرات التنقل التقليدية، إذ تدمج تقنية الذكاء الاصطناعي. 

سيارة مازدا Vision-X التصميم والأبعاد

اعتمدت مازدا منهجًا مميزًا في تحديد أبعاد السيارة، ليلعب التصميم دور البطل من ناحية الحجم، حيث جاءت قياسات "Vision-X Compact" بنسبة طول كلي بلغت 3,825 ملم، و1,795 ملم للعرض، ويقف ارتفاعها عند 1,470 ملم، مع مسافة بين محوري العجلات تبلغ 2,515 ملم. 

يجسد المظهر الخارجي للسيارة  "Vision-X Compact"تطورًا ملحوظًا في لغة تصميم، حيث تقدم السيارة بهيكل انسيابي، وملامح حادة الشكل، حيث زودت بمقابض ومرايات عصرية بعيدًا عن المفهوم التقليدي، بالإضافة إلى سقف زجاجي، وإضاءة تعمل بتقنية LED، مع شبكل أمامي مغلق وطلاء جرئ، بينما ترتكز على جنوط رياضية عصرية.

تجهيزات السيارة مازدا Vision-X Compact

تعكس مقصورة Vision-X Compact فلسفة مازدا اليابانية، والتي اعتمدت على إضافة عدد من التجهيزات بمفهوم البساطة، حيث تخلت عن الصخب التقليدي الخاص بالسيارات الجديدة، مع الاستغناء عن الشاشات الكبيرة والابقاء على شاشة المعلومات للسائق في وحدة دائرية رقمية أنيقة.

وحصلت السيارة Vision-X Compact على عجلة قيادة تقليدية، بالإضافة إلى مقاعد عصرية، وعداد دائري للسرعات، مع وحدة للتحكم بشكل طولي، إلى جانب لمسات لامعة وبتقنيات الذكاء الاصطناعي.

