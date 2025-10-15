ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

بدأت مازدا في إثارة الفضول قبل أسابيع من عرضها في معرض Japan Mobility Show 2025، بنشر صورة تشويقية تكشف عن سيارة مفاهيم بأربعة أبواب.

وعلى الرغم من أن المظهر يوحي بأنها كوبيه رياضية، إلا أن التلميحات تشير إلى أنها قد تكون سيدان-كروس أوفر أو تصميم هجين لا ينتمي تمامًا إلى أي فئة تقليدية.

ماذا تكشف الصورة التشويقية من مازدا؟

من الصورة التشويقية نلاحظ سقفًا منخفضًا انسيابيًا بينما تبدو خطوط السيارة أقرب إلى تصميم Fastback أو Coupé-Sedan، مع نوافذ خالية من الإطارات بشكل فريمليس (frameless) ومرايا جانبية ربما مدمجة بالكاميرات.

عند تكبير الإضاءة، تظهر عضة باب خلفي كاملة، ما ينفي أن التصميم كوبيه بشقيْن فقط، بل يرجح بقاءه في فئة ذات أربع أبواب فعلية.

بين الكوبيه والـ SUV: أي فئة تنتمي إليها؟

بعض المصادر تُصنف المفهوم كنوع من الكوبيه-السيدان بأربعة أبواب، بينما يرى محللون آخرون أنه قد يكون كروس أوفر منخفض الارتفاع أو نسخة هجينة تجمع بين جمال الشكل والوظيفة العملية.

وظهور عمود B واضح في التصميم يُشير إلى أن السيارة ليست كوبيه تقليدية بالكامل، وهو ما يدعم فكرة أنها قد تكون تصميمًا هجينًا ما بين السيارات الرياضية وسيارات الكروس أوفر.

سيارة كهربائية قادمة من مازدا

مازدا ربطت المفهوم الجديد بموضوع الاستدامة من خلال الشعار الذي اختارته للمعرض “The joy of driving fuels a sustainable tomorrow” — مما يوحي بأن سيارة المفهوم قد تعتمد نظام دفع كهربائي أو هجين بدلاً من محرك احتراقي فقط.

ويحتمل أن يعتمد المفهوم على بعض الأفكار التي ظهرت في مفهوم Iconic SP، مثل محرك دوار يُستخدم كمولّد احتياطي يساند النظام الكهربائي.

تكشف هذه الصورة التشويقية أن مازدا تريد إعادة ترسيخ هويتها التصميمية، ليس فقط من خلال سيارات الكروس أوفر التي تهيمن اليوم على السوق، بل أيضًا من خلال تجارب أكثر جرأة تجمع بين الجمال والوظيفة.

كما أن إطلاق مثل هذا المفهوم قبل الموعد يعزز الترقّب حول معرض اليابان ويجذب الانتباه الإعلامي والمستهلكين نحو العلامة، خاصة أنها تقدم نفسها كعلامة لا تنحصر فقط بالاعتمادية بل أيضاً بالشغف في القيادة.

عندما يزيح النقاب عن المفهوم يوم 29 أكتوبر في طوكيو، يتوقع أن تكشف مازدا عن مزيد من التفاصيل بشأن:

فئة التصميم الفعلية (سيدان، كروس أوفر أو مزيج بينهما)

نظام الدفع: هل سيكون كهربائيًا بالكامل، هجينًا، أو مزودًا بمحرك دوار كمساعدة

بعض المؤشرات حول إمكانية الانتاج التجاري أو خطوط التصنيع

العناصر التقنية المستقبلية مثل الكاميرات بدلاً من المرايا، النوافذ بدون إطارات، والأسطح الانسيابية

إن هذا التلميح من مازدا يحمل في طياته وعدًا بموجة جديدة من التصميم المبتكر وربما إعادة النظر في فئات السيارات التقليدية. وسنوافيك بالتفاصيل فور الكشف الرسمي عنها.