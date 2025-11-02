قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يدعو لعلاقات سلمية بين الولايات المتحدة وفنزويلا
المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح
عبدالمقصود: الزمالك تأخر في قرار رحيل «فيريرا» عن تدريب الفريق
إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب
كيف يؤدي المُصلّي سجود التلاوة .. الإفتاء توضح
الموسيقار هشام نزيه يتحدّث عن استخدام اللغة النوبية في المتحف المصري الكبير .. فيديو
وزير شئون المسلمين السنغافوري يشيد بالجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
العائلة تحتفل بالمتحف الكبير في «مصمص».. ومشاعر فخر تُرافق ظهور الفنان النوبي أحمد إسماعيل عالميًا
أرض الكنانة.. فنانة سودانية تشيد بالمتحف المصري الكبير: «مصر منارة العلم والثقافة»
إعلام غربي: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية
الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ألفا روميو تكشف النقاب عن نسخة 2026 من الأيقونة Junior Sport .. صور

ألفا روميو Speciale Junior Sport  
ألفا روميو Speciale Junior Sport  
صبري طلبه

كشفت ألفا روميو الإيطالية عن إطلاق طرازها الجديد Junior Sport Speciale 2026 في الأسواق الأوروبية، حيث تأتي النسخة الجديدة لتجسد التوازن بين الأداء الرياضي والكفاءة البيئية، ضمن استراتيجية العلامة لإعادة تعريف مفهوم السيارات المدمجة الفاخرة في أوروبا.

محرك وأداء ألفا روميو Speciale Junior Sport   

تتوفر ألفا روميو جونيور سبورت سبيشالي 2026 بخيارين من أنظمة الدفع، الخيار الأول هو نظام هجين بقوة 143 حصاناً مع دفع أمامي أو رباعي، أما الخيار الثاني فهو إصدار كهربائي بالكامل بقوة 154 حصاناً، يهدف إلى تقديم أداء مستدام دون التفريط بروح ألفا روميو الرياضية. 

 ألفا روميو Speciale Junior Sport   

تصميم خارجي يعكس الأناقة الإيطالية الحديثة

تحافظ ألفا روميو في هذا الطراز على فلسفتها التصميمية المعروفة باسم "الأناقة الإيطالية الحديثة"، حيث يمتاز الشكل الخارجي بخطوط ديناميكية متناسقة ولمسات سوداء لامعة تضيف طابعاً رياضياً مميزاً.

 ألفا روميو Speciale Junior Sport   

وتبرز الإضافات الفضية حول الهيكل الخارجي لتعزيز الإحساس بالفخامة، بينما تمنح العجلات المعدنية المزدوجة اللون بقياس 18 بوصة مظهراً عصرياً، كما أضيف سقف أسود اختياري، ونوافذ خلفية مظللة لتكمل التصميم الأنيق وتعزز الخصوصية.

 ألفا روميو Speciale Junior Sport   

تجهيزات سيارة ألفا روميو Speciale Junior Sport   

زودت ألفا روميو جونيور سبورت سبيشالي بمجموعة من الأنظمة الحديثة تشمل المواصفات مصابيح أمامية Matrix LED ، ونظام ملاحة GPS مدمج، وشاشة لمس ذكية تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كما تأتي السيارة بمستوى قيادة شبه ذاتية من الفئة الثانية.

 ألفا روميو Speciale Junior Sport   

إضافة إلى ذلك كاميرا خلفية وحساسات اصطفاف ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي مع نظام مراقبة النقطة العمياء، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ونظام صوت مكون من ست سماعات لتوزيع متوازن للصوت داخل المقصورة، نافذ USB أمامية وخلفية.

ألفا روميو Speciale  Junior Sport ألفا روميو Speciale Junior Sport مواصفات ألفا روميو Speciale Junior Sport ألفا روميو جونيور سبورت سبيشالي 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الرئيس السيسي

رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير

الرئيس السيسي

بث مباشر | الرئيس السيسي يصل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

شقق

القانون الجديد للإيجارات: استرداد الوحدات غير المستغلة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ترشيحاتنا

باسم سمرة يشارك في "تريند" المتحف المصري الكبير

باسم سمرة يشارك في «تريند» المتحف المصري الكبير بطريقته الخاصة

نجوم الفن

نجوم الفن يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير في نيويورك |صور

عصام السقا

عصام السقا يكشف كواليس الاستعدادات الأولى من افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

كسر الترقوة .. إصابة شائعة تسبب ألمًا حادًا في الكتف وتحد من الحركة

ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟

كيف تخسر وزنك بأمان دون أدوية أو جراحات؟ وصفة طبيعية بدون عمليات

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد