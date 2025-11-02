ألفا روميو تكشف النقاب عن نسخة 2026 من الأيقونة Junior Sport .. صور

كشفت ألفا روميو الإيطالية عن إطلاق طرازها الجديد Junior Sport Speciale 2026 في الأسواق الأوروبية، حيث تأتي النسخة الجديدة لتجسد التوازن بين الأداء الرياضي والكفاءة البيئية، ضمن استراتيجية العلامة لإعادة تعريف مفهوم السيارات المدمجة الفاخرة في أوروبا.

محرك وأداء ألفا روميو Speciale Junior Sport

تتوفر ألفا روميو جونيور سبورت سبيشالي 2026 بخيارين من أنظمة الدفع، الخيار الأول هو نظام هجين بقوة 143 حصاناً مع دفع أمامي أو رباعي، أما الخيار الثاني فهو إصدار كهربائي بالكامل بقوة 154 حصاناً، يهدف إلى تقديم أداء مستدام دون التفريط بروح ألفا روميو الرياضية.

ألفا روميو Speciale Junior Sport

تصميم خارجي يعكس الأناقة الإيطالية الحديثة

تحافظ ألفا روميو في هذا الطراز على فلسفتها التصميمية المعروفة باسم "الأناقة الإيطالية الحديثة"، حيث يمتاز الشكل الخارجي بخطوط ديناميكية متناسقة ولمسات سوداء لامعة تضيف طابعاً رياضياً مميزاً.

ألفا روميو Speciale Junior Sport

وتبرز الإضافات الفضية حول الهيكل الخارجي لتعزيز الإحساس بالفخامة، بينما تمنح العجلات المعدنية المزدوجة اللون بقياس 18 بوصة مظهراً عصرياً، كما أضيف سقف أسود اختياري، ونوافذ خلفية مظللة لتكمل التصميم الأنيق وتعزز الخصوصية.

ألفا روميو Speciale Junior Sport

تجهيزات سيارة ألفا روميو Speciale Junior Sport

زودت ألفا روميو جونيور سبورت سبيشالي بمجموعة من الأنظمة الحديثة تشمل المواصفات مصابيح أمامية Matrix LED ، ونظام ملاحة GPS مدمج، وشاشة لمس ذكية تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، كما تأتي السيارة بمستوى قيادة شبه ذاتية من الفئة الثانية.

ألفا روميو Speciale Junior Sport

إضافة إلى ذلك كاميرا خلفية وحساسات اصطفاف ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي مع نظام مراقبة النقطة العمياء، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ونظام صوت مكون من ست سماعات لتوزيع متوازن للصوت داخل المقصورة، نافذ USB أمامية وخلفية.