تكنولوجيا وسيارات

بقوة 275 حصانًا.. ماذا تقدم لكزس NX موديل 2026 الجديدة؟

لكزس NX موديل 2026
لكزس NX موديل 2026
صبري طلبه

تواصل لكزس اليابانية ترسيخ مكانتها في فئة السيارات الرياضية الفاخرة من خلال طرح إصدارها الجديد موديل 2026، الذي يجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة وأنظمة الأمان المتقدمة. 

مواصفات لكزس NX موديل 2026

تتوفر سيارة لكزس بمحركين، الأول هايبرد HEV بسعة 2.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ينتج قوة إجمالية تبلغ 240 حصانًا، مع نظام دفع كلي AWD وناقل حركة CVT أوتوماتيكي، بينما يصل معدل استهلاك الوقود إلى 21.5 كم لكل لتر.

 لكزس NX موديل 2026

أما الخيار الثاني فهو محرك بنزين تيربو بسعة 2.4 لتر، يولد 275 حصانًا و430 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود 13.1 كم/لتر.

تجهيزات لكزس موديل 2026

تأتي لكزس موديل 2026 بمنظومة أمان متقدمة تشمل 7 وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية بالإضافة إلى وسادة لركبة السائق، إلى جانب أنظمة مكابح مانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع إلكتروني لقوى الكبح EBD وتحكم في قوى الجر وثبات إلكتروني.

كما تتضمن السيارة نظام تثبيت سرعة متكيف، وتحذير من التصادم الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، بالإضافة إلى مراقبة المنطقة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، وكاميرات خلفية أو بزاوية 360 درجة حسب الفئة، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية ومساعد للركن.

 لكزس NX موديل 2026

تضم السيارة مقصورة عصرية تتضمن شاشة نظام المعلومات والترفيه بقياس 9.8 أو 14 بوصة مزودة بنظام ملاحة ودعم Android Auto وApple CarPlay اللاسلكي، كما تأتي بنظام صوتي فاخر يضم 10 سماعات وتقنية العرض على الزجاج الأمامي HUD.

وتشمل التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأول، وإضاءة داخلية محيطية، أما المقاعد، فهي مكسوة بجلد صناعي أو طبيعي حسب الفئة، مع إمكانية تعديل كهربائي وتبريد لمقاعد الصف الأمامي، وذاكرة لحفظ وضعية السائق.

 لكزس NX موديل 2026

ويكتمل التصميم الرياضي بعجلات ألمنيوم مقاس 20 بوصة، وفتحة سقف بانورامية في فئات Excellence وExcellence Plus، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED ومرايا جانبية كهربائية قابلة للطي تتكامل مع إشارات الانعطاف المدمجة.

لكزس لكزس NX لكزس NX موديل 2026 مواصفات لكزس NX موديل 2026 لكزس موديل 2026

