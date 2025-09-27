محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

بعد أكثر من 3 عقود على ظهورها الأول، تستعد لكزس LS، الطراز الرائد لعلامة لكزس الفاخرة، لوداع الأسواق العالمية بإصدار خاص محدود يحمل اسم Heritage Edition 2026، تكريمًا لإرث هذه السيارة التي غيرت موازين صناعة السيارات الفاخرة منذ انطلاقتها عام 1989.

بداية أسطورة لكزس LS

قدّمت تويوتا لكزس LS 400 الأصلية في عام 1989 كطراز 1990، لتثبت أن بناء سيارة فاخرة بمستوى ينافس العلامات الألمانية ليس حكرًا على أوروبا.

بفضل الاعتمادية العالية والراحة المتقدمة، جذبت LS عملاء مرموقين بعيدًا عن BMW، مرسيدس وجاجوار، ما أسس لنجاح قسم لكزس الفاخر عالميًا.

تراجع المبيعات ونهاية المشوار

رغم تاريخها العريق، لم تنج LS من موجة التراجع التي ضربت قطاع السيدان الفاخرة.

فقد سجلت مبيعات النصف الأول من 2025 نحو 691 وحدة فقط في الولايات المتحدة، بانخفاض 42.3% عن العام الماضي.

دفع هذا التراجع لكزس لإيقاف إنتاج الطراز في الأسواق الأمريكية وغيرها مع نهاية 2025.

قبل أن تسدل الستار، تطرح لكزس LS Heritage Edition 2026 بعدد لا يتجاوز 250 وحدة مخصصة للسوق الأمريكية.

ويبدأ سعر السيارة من 99,280 دولارًا شامل رسوم الشحن، على أن تصل إلى صالات العرض خلال خريف هذا العام.

تأتي النسخة الختامية حصريًا بلون جديد يحمل اسم Ninety Noir، وهو طلاء أسود داكن يتناغم مع عجلات معدنية قياس 20 بوصة بلون رمادي معدني.

كما يضيف التصميم الخارجي لمسات داكنة تزيد من هيبة السيارة.

من الداخل، تستوحي السيارة أجواء أواخر الثمانينيات مع لمسات عصرية، أبرزها اللون الجديد ريوخا الأحمر للمقصورة، وتطعيمات خشبية فاخرة "ليزر سبيشل"، وسقف بانورامي مع بطانة من جلد ألتراسويد.

تشمل التجهيزات أيضًا نظام مارك ليفينسون الصوتي الفائق بـ 23 سماعة بقدرة 2400 واط، ونظام ركن متطور، ومقاعد خلفية مدفأة مع خاصية الرفع الكهربائي.

لكزس LS بمحرك V6 مزدوج التوربو

تحافظ النسخة التراثية على أداء طراز LS 500 القياسي بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.4 لتر بقوة 416 حصانًا وعزم دوران 442 رطل-قدم، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي.

التسارع من 0 إلى 60 ميل/ساعة يتم خلال 4.6 ثانية، ما يضمن بقاء LS وفية لسمعتها كسيارة فاخرة قوية الأداء.

لمسة ختامية تليق بإرث لكزس

مع شعار Heritage Edition المنقوش على الكونسول الوسطي والمطرز على مساند الرأس، تودع لكزس LS الأسواق بطريقة أنيقة تليق بتاريخها.

ورغم إعلان توقف إنتاجها، سيبقى إرث LS حاضرًا كرمز للجمع بين الفخامة والموثوقية في عالم السيارات الفاخرة.