قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
عربية النواب : السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل بالمنطقة
اليوم.. ذكرى هجرة النبي من مكة للمدينة.. نقطة تحول بمسار الدعوة الإسلامية
إيران تواصل بناء موقع عسكري شديد التحصين في أصفهان
شراكة مصرية ألمانية لتسهيل تنقل الأيدي العاملة والحد من الهجرة غير الشرعية
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
بعد دعوته لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين.. واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
عزة عاطف

بعد أكثر من 3 عقود على ظهورها الأول، تستعد لكزس LS، الطراز الرائد لعلامة لكزس الفاخرة، لوداع الأسواق العالمية بإصدار خاص محدود يحمل اسم Heritage Edition 2026، تكريمًا لإرث هذه السيارة التي غيرت موازين صناعة السيارات الفاخرة منذ انطلاقتها عام 1989.

بداية أسطورة لكزس LS

قدّمت تويوتا لكزس LS 400 الأصلية في عام 1989 كطراز 1990، لتثبت أن بناء سيارة فاخرة بمستوى ينافس العلامات الألمانية ليس حكرًا على أوروبا. 

بفضل الاعتمادية العالية والراحة المتقدمة، جذبت LS عملاء مرموقين بعيدًا عن BMW، مرسيدس وجاجوار، ما أسس لنجاح قسم لكزس الفاخر عالميًا.

تراجع المبيعات ونهاية المشوار

رغم تاريخها العريق، لم تنج LS من موجة التراجع التي ضربت قطاع السيدان الفاخرة. 

فقد سجلت مبيعات النصف الأول من 2025 نحو 691 وحدة فقط في الولايات المتحدة، بانخفاض 42.3% عن العام الماضي.

دفع هذا التراجع لكزس لإيقاف إنتاج الطراز في الأسواق الأمريكية وغيرها مع نهاية 2025.

قبل أن تسدل الستار، تطرح لكزس LS Heritage Edition 2026 بعدد لا يتجاوز 250 وحدة مخصصة للسوق الأمريكية. 

ويبدأ سعر السيارة من 99,280 دولارًا شامل رسوم الشحن، على أن تصل إلى صالات العرض خلال خريف هذا العام.

تأتي النسخة الختامية حصريًا بلون جديد يحمل اسم Ninety Noir، وهو طلاء أسود داكن يتناغم مع عجلات معدنية قياس 20 بوصة بلون رمادي معدني. 

كما يضيف التصميم الخارجي لمسات داكنة تزيد من هيبة السيارة.

من الداخل، تستوحي السيارة أجواء أواخر الثمانينيات مع لمسات عصرية، أبرزها اللون الجديد ريوخا الأحمر للمقصورة، وتطعيمات خشبية فاخرة "ليزر سبيشل"، وسقف بانورامي مع بطانة من جلد ألتراسويد. 

تشمل التجهيزات أيضًا نظام مارك ليفينسون الصوتي الفائق بـ 23 سماعة بقدرة 2400 واط، ونظام ركن متطور، ومقاعد خلفية مدفأة مع خاصية الرفع الكهربائي.

لكزس LS بمحرك V6 مزدوج التوربو

تحافظ النسخة التراثية على أداء طراز LS 500 القياسي بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.4 لتر بقوة 416 حصانًا وعزم دوران 442 رطل-قدم، مقترنًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي. 

التسارع من 0 إلى 60 ميل/ساعة يتم خلال 4.6 ثانية، ما يضمن بقاء LS وفية لسمعتها كسيارة فاخرة قوية الأداء.

لمسة ختامية تليق بإرث لكزس

مع شعار Heritage Edition المنقوش على الكونسول الوسطي والمطرز على مساند الرأس، تودع لكزس LS الأسواق بطريقة أنيقة تليق بتاريخها. 

ورغم إعلان توقف إنتاجها، سيبقى إرث LS حاضرًا كرمز للجمع بين الفخامة والموثوقية في عالم السيارات الفاخرة.

لكزس LS سيارات لكزس لكزس Heritage لكزس أمريكا سيارات لكزس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الاهلي

فلوسك في الحساب هتبقى زيرو فجأة.. البنك الأهلي يحذر بشكل عاجل

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

أميرة يوسف

مدربة منتخب الناشئات بعد الفوز أمام غينيا: بنات مصر سوبر وشكرا لتعبكم

اليد

تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الاهلي

محمد فاروق: أنا مشجع أهلاوي بامتياز.. و"جاريدو" سبب رحيلي عن الأحمر

بالصور

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

منها رانج روفر وBMW.. امرأة تدمر 16 سيارة فاخرة داخل معرض

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد