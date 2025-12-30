قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
وزارة الإعلام اليمنية: سجلنا نية مبيتة لاستهداف البلاد والحدود السعودية
ننشر خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026
السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن
نظر محاكمة 32 متهمًا بقضية «خلية الهرم».. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل محاكمة 27 متهما بقضية خلية أكتوبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بالخلية الهيكلية.



وقال أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2014، وحتى 27 يونيو 2021، المتهمان الأول والثاني توليا  قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن وال التاسع عشر والحادي والعشرون حيازة أسلحة نارية.

الدائرة الثانية إرهاب المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 27 متهما الخلية الهيكلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الطقس في مصر

لو بتفكر تخرج بالليل .. اعرف حالة الطقس ليلة رأس السنة ودرجات الحرارة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

ترشيحاتنا

ايران

أول تعليق من الحكومة الإيرانية على مظاهرات مواطنيها

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

الرئيس الإسرائيلي ينفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو

النفط

النفط يحافظ على مكاسبه مع ترقب تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية

بالصور

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد