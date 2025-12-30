خبط دماغه في الحيطة.. خلاف عائلي ينتهي بمصرع محامي في العجوزة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، تشريح جثة محامي توفى داخل مسكنه بسبب خلافات أسرية في منطقة العجوزة، لكشف ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه تشاجر مع زوجته نتيجة خلافات عائلية، فتوجه للحائط وصدم رأسه بها عدة مرات حتى سقط جثة هامدة وذلك بناءً على أقوال زوجته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع شخص داخل مسكنه بالعجوزة، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لمحامي بسبب خلافات آسرية.

تم التحفظ على الجثمان ونقله للمشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.